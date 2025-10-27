Ejército decomisa más de mil millones de pesos ocultos en una camioneta en zona rural de Pitalito

Neiva

En desarrollo de un operativo de control sobre la vía que comunica al municipio de Pitalito con Mocoa, en el sector de la vereda El Cedro, tropas del Ejército Nacional hallaron una importante suma de dinero en efectivo que era transportada de manera oculta dentro de una camioneta tipo Mazda. La revisión minuciosa permitió descubrir que en la llanta de repuesto se escondían fajos de billetes que sumaban más de mil millones de pesos.

Las autoridades, calificaron el resultado como una contundente acción contra las finanzas del narcotráfico, al afectar directamente los recursos que fortalecen las estructuras criminales en el sur del país. Altos funcionario, afirmaron que este tipo de operaciones hacen parte de una estrategia integral para cerrar los canales de financiación de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron capturados dos hombres y una mujer, quienes se movilizaban en el vehículo en el momento del hallazgo. Los detenidos, junto con la camioneta y el dinero, fueron puestos a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelantará las diligencias judiciales correspondientes para determinar el origen de los recursos y su destino final.

Las autoridades militares de la Novena Brigada, en el Huila han intensificado los controles en los corredores viales del sur del departamento, con el propósito de frenar el transporte de dinero ilícito, armas y droga. Estos operativos buscan fortalecer la seguridad y mantener el control en las rutas que históricamente han sido utilizadas por grupos al margen de la ley para sus actividades delictivas.