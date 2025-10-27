Dos muertos y tres heridos deja siniestro vial en Sativasur

Accidente de tránsito en Sativasur dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres más heridas.

Sativasur

La policía nacional atendió un accidente de tránsito que se presentó en la Vereda Tobachía, kilómetro 2 del municipio de Sativasur que involucra una camioneta marca Renault con placas ARJ-819.

En el lugar murieron la señora Zulma Liliana Ávila Mejía, y Oswaldo Chaparro Martínez, mientras que resultaron con heridas de consideración, Pablo Antonio López Morales y los niños Yessika Silvana Chaparro Menjuren y Gabriel Nicolás León Chaparro, quienes fueron remitidos al Hospital Regional de Duitama.

Aunque las causas del accidente son investigadas por las autoridades, se conoció que el conductor del vehículo perdió el control y se salió de la vía cayendo a un abismo.