Con la escultura “Vacío presente”, Medellín conmemora la toma del Palacio de Justicia hace 40 años

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en compañía del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, develaron una escultura titulada “Vacío presente”, con la que la capital antioqueña se suma a la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá.

La obra del artista antioqueño Danilo Cuadros fue develada en el sector Parques del Río de Medellín, donde la población del Valle de Aburrá, incluso de Antioquia.

“Es muy importante también el evento simbólico y cómo a través del arte y la cultura representa justamente esa historia. Y aquí lo que vamos a ver a través de esta escultura es, básicamente, que representa las tres virtudes que son fundamentales: la verdad que ilumina, la ley que orienta y la dignidad que no se negocia”, dijo el alcalde Gutiérrez.

El Distrito de Medellín también explicó que la escultura tiene la intención de recordar referentes femeninos como Fanny González Franco, abogada y magistrada asesinada en esa toma ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“Se trata de conmemorar, es decir, volver a la memoria un hecho que le fue muy traumático, muy doloroso y muy triste al país. Hemos hecho este acto con la idea de que jamás se olviden los actos tristes que le ocurren a la patria, para que jamás se puedan repetir. Mientras la memoria exista, no habrá repetición de actos dolorosos como este”, agregó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque.

En la jornada de conmemoración en la capital antioqueña, que también incluyó un evento académico, participaron familiares de las víctimas, estudiantes, académicos, servidores judiciales y ciudadanos.