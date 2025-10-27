Bolívar se consolida como eje del turismo fluvial con el zarpe de Amamelodía

Cartagena

Desde el Muelle de La Bodeguita, en Cartagena, zarpó el AmaMelodía, el segundo crucero de la naviera AmaWaterways, consolidando la apuesta del departamento de Bolívar por fortalecer el turismo más allá de las hermosas playas de la ciudad Heroica.

Esta nueva travesía marca otro hito en el propósito de abrir el río Magdalena como eje de desarrollo turístico, conectando a los visitantes con la riqueza natural, cultural y patrimonial de los pueblos ribereños.

El recorrido llevará a los turistas por lugares emblemáticos de la ribera bolivarense, entre ellos Gambote (Arjona) para llegar hasta San Basilio de Palenque (Mahates), Calamar y el histórico municipio de Mompox, antes de culminar en Barranquilla. En cada parada, los viajeros tendrán la oportunidad de disfrutar la hospitalidad del pueblo bolivarense, su gastronomía, su música, sus artesanías y la calidez de su gente, viviendo una experiencia única que combina historia y naturaleza.

Con capacidad para 64 pasajeros y 36 tripulantes, el AmaMelodía ofrece el máximo confort con 32 habitaciones equipadas con balcones panorámicos que permiten disfrutar la majestuosidad del Magdalena. Su navegación representa también una oportunidad para seguir posicionando al departamento como referente del turismo sostenible y experiencial, en armonía con sus comunidades locales.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, celebró este segundo zarpe con entusiasmo, el primero fue el AmaMagdalena, resaltando que “ver nuevamente al Magdalena navegable y convertido en escenario de turismo y cultura es motivo de alegría para todos los bolivarenses. Estamos mostrando al mundo la belleza y el corazón del departamento”, precisó.