Beneficiarios de ICETEX piden a presidente de comisión primera de senado acelerar trámite de reforma

Más de 300 usuarios del ICETEX enviaron una carta dirigida a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado, especialmente a su presidente, el senador Julio Chagüi, solicitando la designación de ponentes del proyecto de reforma estructural a la entidad.

En la misiva, también exigen al gobierno el respaldo público a la iniciativa, y realizar las gestiones pertinentes para que el proyecto pueda ser mejorado de cara a los debates restantes en el Senado de la República.

Solicitan incorporar medidas transitorias de alivio mientras la ley entra en vigencia, tales como la restauración de subsidios, recomposición de cuotas y suspensión de cobros en etapa de amortización.

Garantizar los recursos necesarios y suficientes para asegurar los subsidios a las tasas de interés de todos los usuarios, en el presupuesto general de la nación del próximo año es otra de las peticiones, al igual que proteger a las familias endeudadas.

“Cada día de demora significa más deserción, más ansiedad y más hogares en crisis. Les pedimos con respeto, pero con firmeza, que estén del lado de la juventud, de la educación y de las familias que confiaron en el Estado para estudiar”, manifiestan a los senadores

Esta serie de solicitudes, se dan en el marco de la eliminación de los subsidios de tasa de interés y sostenimiento a 234.000 usuarios, situación que según explican, tuvo como consecuencia que aumentaran las cuotas mensuales, a lo que se suma, la figura de la capitalización de intereses, por el que aseguran, es un mecanismo de cobro de intereses sobre intereses que genera traumatismos importantes.

Resaltan puntos clave del proyecto de ley por el cual piden que se apruebe, como lo son el límite a las tasas de interés (IPC + 2 puntos), la prohibición de capitalizar intereses, la restitución y permanencia de subsidios de sostenimiento y de tasa de interés, condonaciones y abono preferente a capital, y el tope de pago máximo del 1,5 veces el valor prestado.