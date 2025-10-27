Avanza el diplomado ‘Guardianes de Ángeles Somos’ con la fase práctica de Parlamentos de Niños

Cartagena

Luego de culminar con éxito la fase teórica, en la que los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre patrimonio, derechos culturales y desarrollo humano, el programa avanza ahora hacia la fase práctica: los Parlamentos de Niños, Niñas y Adolescentes en las tres localidades de la ciudad.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el valor de esta etapa: “Los Parlamentos son una oportunidad para escuchar a nuestros niños y niñas, y reconocer en sus voces el compromiso con la memoria, la identidad y la convivencia que esta tradición representa para Cartagena”.

“Esta fase práctica permite ver los frutos del trabajo formativo. Los participantes están replicando los aprendizajes en sus comunidades, y los parlamentos son un espacio donde la niñez participa activamente en la construcción del pensamiento cultural”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Esta etapa representa el momento de réplica y aplicación de los aprendizajes, donde los participantes del diplomado —entre líderes culturales, docentes, gestores y artistas— acompañan a niñas, niños y adolescentes en espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva sobre el valor de la tradición Ángeles Somos y su papel como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Luego se continuará con los Círculos de Calidad, espacios de retroalimentación donde los “guardianes” compartirán experiencias, aprendizajes y propuestas de mejora.

El proceso culminará con dos momentos clave: la celebración tradicional de Ángeles Somos en todo el Distrito el 1 de noviembre y la entrega de certificaciones el 20 de noviembre, acto en el que se reconocerá a los participantes por su compromiso con la preservación de esta tradición cartagenera.

La directora del Observatorio de Infancia y Adolescencia, Rosa Díaz de Paniagua, enfatizó: “Llegar a las comunidades, escuchar a los niños y niñas y reconocerlos como protagonistas del cambio cultural es el corazón de este proceso. Empoderarlos a través del conocimiento y del diálogo es la mejor manera de garantizar que nuestras tradiciones sigan vivas y que el patrimonio se construya desde la infancia.”

Sobre los parlamentos de niños, niñas y adolescentes

El Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes es una estrategia pedagógica creada por el Observatorio de Infancia y Adolescencia- Ángeles Somos, que se ha implementado en los distintos diplomados que previamente se han realizado. Buscan propiciar la comprensión, la discusión y el debate en torno a una pregunta central, estimulando el pensamiento crítico, la argumentación y el respeto por la diferencia.Entre sus principios destacan:

1. La solidez conceptual en las intervenciones.

2. La argumentación con fundamentos claros, más que la confrontación.

3. El principio de ser “duros con el problema, blandos con las personas”.

4. El objetivo no es ganar, sino construir colectivamente ideas y conceptos.

5. Su esencia es aprender a través del diálogo, como en los antiguos parlamentos griegos.

6. En esta fase del diplomado, los parlamentos se desarrollan en las tres localidades de Cartagena, generando espacios participativos donde la niñez toma la palabra y se convierte en protagonista activa de la reflexión cultural.

Con el diplomado, se continúa fortaleciendo la memoria, la identidad y la participación ciudadana a través de la formación de líderes culturales comprometidos con el legado vivo de Ángeles Somos.