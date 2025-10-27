Autoridades decomisan tonelada y media de marihuana en Florencia, Caquetá

Neiva

En el municipio de Florencia, Caquetá, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía lograron la incautación de una tonelada y media de marihuana, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto “Ayacucho Plus”. La operación fue ejecutada por el Batallón de Ingenieros de Combate N.º 12.

La sustancia ilícita fue encontrada oculta en un vehículo tipo Thermo King, que se desplazaba por el barrio Villa Natalia. Según los primeros reportes, el estupefaciente tenía como destino final el país de Brasil, donde sería comercializado por redes del narcotráfico. Gracias a la acción oportuna de las autoridades, se evitó la distribución de más de 1.500.000 dosis.

De acuerdo con las investigaciones, el valor del alijo supera los 450 millones de pesos, lo que representa un duro golpe a las estructuras criminales que operan en la región sur del país. Este resultado refleja el compromiso de las Fuerzas Militares y de la Policía en su lucha permanente contra las economías ilícitas.

Asimismo, las autoridades resaltaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad, la estabilidad y la paz en los departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas.