Aprobado en Neiva el diseño de la nueva glorieta en la intersección de Surabastos

Neiva

Se socializó con la junta directiva de Surabastos la determinación final del diseño de la nueva glorieta en la intersección con la ruta 45. Los representantes manifestaron su satisfacción, pues el objetivo principal era evitar el cierre de la salida del sector, lo cual habría obligado a los conductores a tomar un retorno a más de un kilómetro y medio, aumentando los riesgos viales y los costos de transporte de alimentos y productos.

Durante la reunión, los líderes destacaron la importancia de mantener habilitado el paso actual por motivos de seguridad, costos y movilidad. La concesionaria anunció que el próximo 30 de noviembre entregará finalizada la obra de la doble calzada y, de manera provisional, se instalará un semáforo para regular el tránsito de vehículos que ingresan y salen por el corredor de Surabastos, mientras se construye la glorieta definitiva.

German Peña, Gerente de la central de abastos, comento que “según lo informado, el diseño de la glorieta ya fue aprobado por las partes involucradas, y solo resta el visto bueno de la Gobernación y la Alcaldía para iniciar los trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Una vez se obtenga dicha autorización, la concesionaria podrá avanzar en la modificación del diseño y gestionar los permisos de construcción requeridos”.

Finalmente, se confirmó que, tras la entrega de la doble calzada en noviembre, la interventoría realizará la revisión técnica de la obra durante los primeros meses del próximo año. Con los permisos ambientales aprobados y los trámites finalizados, la construcción de la glorieta iniciaría entre marzo y abril de 2026, mejorando significativamente la movilidad en el acceso sur de Neiva.