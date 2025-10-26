Tres hombres fueron asesinados en hechos aislados en Norte de Santander

Norte de Santander.

Una nueva jornada violenta se registró en Norte de Santander entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, con tres homicidios ocurridos en los municipios de Cúcuta, Tibú y Teorama.

En la capital del departamento, el ataque se presentó hacia las 9:18 de la noche en la avenida 10 con calle 2 del barrio El Callejón, frente a la iglesia San Martín de Porres.

En ese lugar fue baleado Antonio Alexander Urbina Sepúlveda, quien recibió nueve disparos en diferentes partes del cuerpo.

Aunque fue trasladado de urgencia a la clínica Puente Barco, falleció por la gravedad de las heridas.

Horas después, hacia las 11:03 de la noche, en la vereda M24, zona rural de Tibú, fue asesinado Yarlinson David Larios Gómez, de 21 años.

El joven, residente del casco urbano, había participado en un partido de fútbol y regresaba a su vivienda en motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en cinco ocasiones: tres impactos en la cabeza y dos en las manos.

El tercer homicidio se registró en zona rural de Teorama, en el corregimiento de San Pablo, donde fue atacado con arma de fuego Jesús Aldemar Gallego, de 35 años.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, aunque hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre lo sucedido ni sobre los responsables.

Las autoridades desplegaron operativos en las tres zonas para tratar de identificar a los autores de los crímenes.