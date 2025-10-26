Se aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina en el Guaviare

Más de 500 campesinos, indígenas y afros participaron en la audiencia pública que aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) ‘La Guardiana del Chiribiquete’, un paso hacia su constitución legal ante la Agencia Nacional de Tierras.

Este proceso abarca cerca de 198.000 hectáreas y beneficiará a más de 4.500 familias rurales, lo que representa un avance para las comunidades del Guaviare. La ZRC “Guardiana del Chiribiquete” lo que busca es consolidarse como un modelo de ordenamiento social, ambiental y productivo, con el fin de integrar la conservación del bosque con la producción sostenible.

“Este ha sido un proceso de larga data, una lucha del campesinado por el reconocimiento de las territorialidades campesinas. Estas territorialidades no necesariamente implican un título de propiedad, pero sí representan un espacio de gobernabilidad y de gestión territorial. Este es un paso más hacia la construcción de paz y el uso adecuado de la tierra”, dijo la delegada de la Agencia Nacional de Tierras, Lilia María Rodríguez.

Sobre esta zona

Este territorio hace parte de la ‘Zona de Reserva Forestal de la Amazonía’, declarada por la Ley Segunda de 1959, que restringió el acceso y la tenencia de tierras campesinas. “Esto nos llena de orgullo porque lo hemos construido paso a paso. Con La Guardiana del Chiribiquete empezamos a organizarnos, a planificar el futuro de manera sostenible. No queremos deforestar: queremos vivir dignamente en la legalidad”, expresó Eliecer Jiménez, campesino del municipio de Calamar.

“Es entender, para nosotros como Estado y para la sociedad en su conjunto, que campesinos y campesinas de esta zona están trabajando permanentemente para aportar en la conservación de áreas estratégicas, como el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Es también reconocer que la actividad de producir alimentos, las actividades agropecuarias en general, son actividades que tienen una protección constitucional y que como Estado tenemos la obligación de propiciar y acompañar”, agregó el viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, José Luis Quiroga.

Este plan se logró desde las veredas del Unilla y el Itilla, del municipio de Calamar, en donde los campesinos y campesinas organizaron reuniones, elaboraron cartografías sociales y desarrollaron ejercicios de planeación participativa que dieron forma a la propuesta de ‘La Guardiana del Chiribiquete’.