Autoridades ambientales alertan por aumento de deforestación en el Catatumbo

Cúcuta

Cristian Jiménez, secretario de medio ambiente de Norte de Santander, aseguró que están a la espera de conocer informes donde se detalle, lo que la misma comunidad ha evidenciado, un aumento preocupante de deforestación en el Catatumbo.

“Las cifras aumentan. Miren la particularidad, el año pasado nosotros celebramos porque Norte de Santander fuimos el departamento que menos deforestó y ahora estamos esperando que nos lleguen los datos del 2024″ dijo Jiménez.

Resaltó que, según lo dialogado con la misma comunidad, se ha visto el aumento desenfrenado de deforestación, con fines de minería ilegal y cultivos ilícitos.

“Podemos decirle que en Norte de Santander aumentó la deforestación por temas de minería ilegal y cultivo ilícitos”. Indicó que la preocupación está centrada en el aumento de cultivos ilícitos en medio de la crisis que se vive en la región del Catatumbo, por la guerra territorial entre el ELN y las Disidencias de las FARC.

Recordó que el Catatumbo hace parte del pulmón de Colombia y sobre todo, de los nortesantandereanos.