Policía capturó a hombre cuando talaba árboles de manera ilegal en Mompox, Bolívar

En medio de operativos encaminados a la protección de la flora y fauna silvestre, uniformados adscritos a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Bolívar, capturaron a un hombre de 30 años cuando realizaba tala de árboles de manera ilegal en la zona rural del distrito de Mompox.

El capturado identificado como Andrés Antonio Sosa Jiménez fue sorprendido talando árboles con una motosierra. Al verificar que este sujeto no tenía ninguna clase de permiso, los uniformados procedieron a capturarlo por el delito de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.

Durante el operativo, la Policía logró incautar la motosierra que portaba, la cual está avaluada en un millón 300 mil pesos.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Mompox, a la espera de las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías que defina su situación judicial.

“La Policía Nacional a través del grupo de carabineros y protección ambiental, reiteramos nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas rurales y la fauna silvestre, recordando que la tala sin permiso constituye un delito que afecta gravemente el equilibrio ambiental”, manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento Policía Bolívar.