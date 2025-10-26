Norte de Santander bajo operativo especial por la jornada electoral

Norte de Santander.

Un operativo especial de la Policía Nacional se encuentra activo en Norte de Santander para garantizar el desarrollo seguro de la consulta interpartidista.

El dispositivo, exclusivo para esta jornada, hace parte del Plan Democracia y moviliza a 2.000 uniformados que cubrirán los 40 municipios del departamento.

El coronel Amaury Aguilera, comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, explicó que la estrategia fue diseñada con base en un mapa de riesgo que permite identificar los puntos más sensibles del territorio.

“En el departamento tenemos dos municipios priorizados, siete de atención y 24 con riesgo moderado. Ese análisis nos permite enfocar las capacidades y anticiparnos a cualquier situación”, señaló.

El oficial agregó que todas las unidades especializadas del departamento fueron incorporadas al dispositivo, entre ellas el grupo de operaciones especiales, la dirección de protección y la seccional de Carabineros.

“Se trata de una atención exclusiva para esta jornada electoral, con personal dispuesto en cada puesto de votación y coordinación directa con las autoridades locales y el Ejército Nacional”, indicó.

El monitoreo de la jornada se realizará desde un Puesto de Mando Unificado instalado en la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde estarán representantes de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, el Ejército y demás instituciones.

“El puesto de mando institucional ya está en funcionamiento y mantiene comunicación permanente con el nivel central para reaccionar de inmediato ante cualquier eventualidad”, explicó el coronel Aguilera.

Con este operativo especial, la Policía busca mantener el control en todo el territorio departamental y garantizar que los nortesantandereanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de seguridad y normalidad.