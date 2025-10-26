Gobernador pide incluir ataques con drones en los mínimos humanitarios del Catatumbo

Norte de Santander.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pidió que los ataques con drones sean incluidos dentro de los mínimos humanitarios que se buscan establecer en el Catatumbo, en medio de la expectativa por una eventual reanudación de los diálogos con el ELN y la posible zona de ubicación temporal del Frente 33 de las FARC.

“Dentro de esos mínimos humanitarios debería haber el compromiso de no utilizar este tipo de armas”, señaló el mandatario, al advertir que las organizaciones sociales han mostrado preocupación por el uso de drones en ataques contra la Fuerza Pública y en zonas pobladas.

El gobernador también reveló que las Fuerzas Militares avanzan en la adquisición de sistemas antidrón para contrarrestar esta modalidad de agresión, que se ha convertido en una de las principales amenazas en el Catatumbo.

“Las fuerzas militares están adquiriendo unos sistemas antidrón para poder lograr también avanzar y defenderse. Ojalá estas acciones sean efectivas y no tengamos militares heridos, mutilados o muertos”, dijo.

El mandatario agregó que la región sigue enfrentando un complejo panorama de violencia y economías ilegales, con más de 50.000 hectáreas sembradas de coca, lo que, según él, mantiene la tensión en zonas rurales pese a los esfuerzos por recuperar la estabilidad.