Festival de la Magia: un impulso al turismo y la cultura en Ambalema

Tolima

Este domingo 26 de octubre culminará el Festival de la Magia en Ambalema, Tolima, una iniciativa que ha convertido a esta tradicional población en epicentro de la cultura y el turismo.

Durante tres días, el municipio ha recibido a 13 magos nacionales e internacionales, shows de magia en la calle, tres galas, la presentación de la escuela de magia y múltiples actividades más. El festival busca revitalizar la economía local al atraer visitantes, dinamizar los negocios de la región y posicionar al municipio como un destino turístico emergente.

Con actividades en escenarios emblemáticos como la Iglesia Antigua, la Estación del Ferrocarril y el Malecón del Río Magdalena, los asistentes han disfrutado de experiencias que conectan la tradición, la innovación y la cultura.

Entre las actividades destacadas se encuentran el lanzamiento del libro La Magia de los Sueños, de la escritora María del Rosario Villaveces; un conversatorio sobre la Magia de Ambalema; recorridos guiados por jóvenes del municipio; el Café Mágico, con café especial del Tolima, y el Planchón Mágico en el río Magdalena.

“Este festival es más que un evento cultural: es una apuesta por el futuro de Ambalema, por reconocer su riqueza histórica y natural, y por abrir una ventana al turismo sostenible y la innovación en el Tolima”, destacó Lina María Mondragón, directora ejecutiva de la Fundación Corficolombiana.

El Festival de la Magia es un evento organizado por la Fundación Corfi, en alianza con la Organización Pajonales, Hoteles Estelar y actores locales, en el marco del programa Destinos Sostenibles.