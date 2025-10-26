Familia de joven con tres tumores en sus pulmones pide ayuda para su segunda operación en México

La prevención y la detección temprana continúan siendo las estrategias más eficaces para reducir la mortalidad por cáncer. | Foto: gettyimages / Aja Koska

Daniel Cubides es un joven de 24 años, oriundo del municipio de Purificación, en Tolima y padece de un agresivo cáncer de pulmón.

A su corta edad tiene que afrontar una gran batalla. Daniel tiene tiene tres tumores: en su pulmón derecho, en su pulmón izquierdo y en la parte inferior de este.

Aunque empezó un tratamiento de quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, no estaba funcionando como se esperaba.

“El oncólogo nos dice que no está funcionando el tratamiento, que la enfermedad de Daniel se ha hecho refractaria, o sea, que es resistente a las quimioterapias y que en vez de avanzar, el tumor sigue progresando”, aseguró su madre, Milvia Niño.

Daniel estaba estudiando octavo semestre de ingeniería de sistemas y perdió 20 kilogramos en todo este proceso.

La madre del joven decide, luego de varias recomendaciones y agotar todas las opciones en Colombia, operar a Daniel en México en una reconocida clínica privada que lo operaría.

La primera cirugía costó cerca de $70 mil dólares, es decir al rededor de $300 millones de pesos.

“Ya Daniel respira mucho mejor. Empezó a comer, ya empezó a caminar, a hacer sus ejercicios, sus terapias”, resaltó la madre. Sin embargo, aún falta una segunda cirugía, pero la familia no tiene más dinero.

Es por eso que para salvarle la vida a Daniel, la familia está recogiendo donaciones. La familia está publicando en redes sociales el siguiente mensaje:

Únete a la causa “Un Respiro para Daniel”. Tu donación es la bocanada de aire que le da la oportunidad de vivir, graduarse y soñar.

Puedes aportar tu ayuda a través de:

* Bancolombia Cuenta de Ahorros: No. 42662896866

* Nequi: 31338163535

¡Démosle juntos un respiro de vida!