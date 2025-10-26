Dos hombres se fugaron de la Estación de Policía Pereira, uno de ellos tiene una condena por pagar

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira, mantiene un amplio operativo de búsqueda luego de la fuga de dos personas privadas de la libertad en la Estación de Policía Pereira, ubicada en la carrera 9 con calle 10, cerca a los puentes de la novena.

El hecho se registró hacia las 03:45 de la madrugada del sábado, cuando los detenidos habrían aprovechado un aparente descuido para forzar la estructura metálica que aseguraba la celda y escapar hacia una vía cercana. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y un dispositivo especial de reacción por parte de las autoridades.

Los fugados tienen 34 y 35 años y son oriundos de Medellín y Cali. Uno de ellos, conocido con el alias de ‘Jhony’, es requerido por el Juzgado Penal Especializado del Circuito No. 2 de Medellín, donde debe cumplir una condena de 96 meses de prisión por concierto para delinquir agravado.

El segundo hombre había sido capturado el pasado 21 de octubre en la Avenida Sur por su presunta participación en el hurto de una motocicleta.

Tras conocerse la fuga, la Policía implementó un plan candado con cierres viales en los alrededores, verificación de cámaras de seguridad y coordinación con patrullas de Pereira y Dosquebradas para evitar que los hombres salgan del área metropolitana.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que contribuya a la recaptura de los fugados, mientras continúan los operativos en distintos puntos del municipio y zonas limítrofes del departamento.