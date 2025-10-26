Bogotá entrega 25 nuevos casos de personas desaparecidas a la Unidad de Búsqueda

Bogotá D.C

Durante la conmemoración de la implementación de la Ley 2364 de 2024 conocida como, la Ley de Mujeres Buscadoras, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación rindió homenaje a estas personas por su labor en la construcción de memoria, verdad y paz.

“Esto nos ha recordado el rol que tienen las ciudades en la búsqueda. Bogotá cuenta con 17 mil familiares de personas desaparecidas. Por eso, a través de nuestra apuesta, Bogotá apoya la búsqueda, acompañamos a las mujeres buscadoras en la documentación para agilizar la presentación ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ”, afirmó la consejera Isabelita Mercado.

Como parte de este evento, la entidad entregó siete nuevas solicitudes de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y al finalizar el 2025 entregará en total 25 solicitudes.

“Damos las gracias a los familiares de las víctimas que han confiado en la alcaldía, que han confiado en entregarnos la información valiosa de su ser querido desaparecido. Tomamos esta responsabilidad con la mayor seriedad”, sostuvo Mercado.

Papel de la Alcaldía con las familias de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado

Durante el 2025, la Consejería ha realizado con las familias:

• 10 talleres de formación para funcionarios y colaboradores en rutas de atención y metodologías de búsqueda.

• Acompañamiento a familias en la documentación de solicitudes y toma de muestras genéticas.

• Socialización de la Ley de Mujeres Buscadoras con la participación de 43 mujeres de distintas localidades.

• Encuentros de intercambio de experiencias, como el realizado en Usme con familiares de víctimas de varias localidades y organizaciones sociales.

• Presentación de 17 nuevas solicitudes de búsqueda, una ya entregada y otras en proceso de documentación.

La capital del país registra cerca de 4 mil personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y acoge a más de 17 mil familiares de desaparecidos.