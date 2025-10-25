Real Madrid vs. Barcelona, clásico de España en Colombia: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El clásico Real Madrid vs. Barcelona será el de los herederos, luego de que hubiera quedado huérfano de estrellas tras la salida de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, respectivamente. Ahora los que se llevan los reflectores son Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que llegan en buen nivel a este duelo.

Más allá del juego de las figuras, el clásico se pinta en pro del liderato. Real Madrid está a dos puntos del conjunto catalán en el primer puesto y un triunfo extenderá a cinco las unidades de diferencia. Barcelona, por su parte, irá tras los tres puntos para quedarse con el primer lugar.

¿Cómo llega Real Madrid?

Ocho triunfos, sin empates y con una derrota a nivel de Liga de España y en Championes League con 3 victorias para ubicarse en la zona alta de la tabla de posiciones. Kylian Mbappé ha sido autor de 15 goles en 12 partidos, llega al clásico tras ver cortada ante el Juventus su racha de ocho encuentros consecutivos marcando para el Real Madrid.

Este ha sido el mejor arranque de su carrera, solamente se quedó sin marcar en dos citas del curso y la del Barça la tiene marcada en rojo. Perdió los cuatro clásicos de blanco, cayó en ocho fueras de juego en su estreno en el Bernabéu, con dos tantos anulados, marcó en el resto. Hasta un triplete en la Ciudad Condal que no sirvió de nada.

Por su parte, el conjunto Merengue solo no podrá contar con Antonio Rudiger y David Alaba, pues recuperó a Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen y Dani Ceballos, aunque no han sumado minutos, por lo que llegan con delicadeza a este duelo.

Posible XI del Real Madrid

Así las cosas, Xabi Alonso podría formar con: Thibaut Courtouis; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelién Tchoouaméni, Jude Bellingham, Arda Guler; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

¿Cómo llega el Barcelona?

Con 22 puntos en la segunda ubicación, producto de 7 triunfos, 1 empate, 1 derrota, además de contar con dos victorias en Champions League y una derrota.

El ataque del Barcelona divide sus goles a nivel de liga entre Ferrán Torres (4), Robert Lewandowski (4), Raphinha (3), Fermín López (2), Pedri (2), Lamine Yamal (2), en diferencia del neto poderío individual de Mbappé en la Casa Blanca.

La gran baja para este juego será el brasileño Raphinha, quien parecía estar recuperándose de una lesión muscular, pero sufrió un retroceso y no podrá estar habilitado. Se suma a otras bajas fijas como la de Lewandowski, Dani Olmo o Gavi.

Posible XI del Barcelona

Hansi Flick saldría con: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Fermín López, Frenkie De Jong; Marcus Rashford, Ferrán Torres y Lamine Yamal.

Fecha, hora y cómo seguir Real Madrid vs. Barcelona en Colombia

El partido tendrá lugar este domingo 26 de octubre, en el Santiago Bernabéu, desde las 10:15 a.m. (hora de Colombia).

Usted podrá vivir el minuto a minuto mediante la página web de Caracol.com.co. Así como la transmisión de televisión estará a cargo de ESPN y a su vez por Disney+.