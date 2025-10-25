Quejas de usuarios por mini plaza de mercado en estación de Transmilenio en Soacha: entidad responde

Quejas de usuarios por mini plaza de mercado en estación de Transmilenio en Soacha. Foto: Captura de pantalla de video en redes sociales.

Cundinamarca

Aunque en el Manual del Usuario de Transmilenio están prohibidas las ventas informales dentro de las estaciones y buses precisamente para garantizar la seguridad, la comodidad y la libre movilidad de los pasajeros, es un panorama que se ha vuelto común.

Se ha vuelto común que en el sistema de transporte público los vendedores informales aprovechen el espacio para ofrecer sus productos. Algunos están fijos en una zona de la estación de Transmilenio y otros se suben a los buses a vender. Al ser un espacio por donde pasan millones de personas puede ser “estratégico” para sus ventas.

Sin embargo, esto es una situación de la que muchos usuarios se quejan; les molesta que en cada parada de bus haya más vendedores y que en las estaciones se les dificulte movilizarse por los puestos de los vendedores que ocupan el reducido espacio.

El último caso que se volvió viral fue el de una pequeña plaza de mercado que montó, al parecer, una vendedora informal en la estación de San Mateo en Soacha .

En los videos que grabaron los usuarios se ve que las vendedoras exponen sus productos como papa, tomate, cebolla, zanahoria entre otras verduras.

Quejas de los usuarios

Algunos comentarios en el video publicado en redes sociales muestra el inconformismo con esta situación.

“Deben prohibir toda venta en las estaciones y los buses, y esos guardas que contratan y la policía en las estaciones no hacen su trabajo, dejan colar, dejan que se suban hasta trastes”.

“No se debe permitir venta de absolutamente nada, no de mendicidad en el Transmilenio, les falta carácter para sacar esa gente de ahí”.

“Cualquier sitio no es un lugar para ir y poner la cosas y vender. Es espacio del transporte, debe ser transitable fácil de evacuar en caso de emergencia ”.

¿Qué respondió Transmilenio?

Ante esta situación que se presentó el 24 de octubre, Transmilenio que "la regulación, control y gestión del uso del espacio público asociado al fenómeno de la venta informal en el municipio de Soacha está a cargo de la Administración Municipal “.

Indicaron que una vez conocieron el caso, llegaron a la estación de San Mateo con la Secretaría de Gobierno de Soacha y la Policía para abordar a los vendedores informales.

La entidad recordó que por el sistema de transporte circulan diariamente 4 millones de personas por lo que, no es un espacio para actividades comerciales o permanentes como ventas informales que obstaculizan la movilidad y aumenta el riesgo de emergencias.

“Esperamos fortalecer acciones conjuntas con las autoridades de Soacha para contar con espacios libres para la movilidad en las estaciones de este municipio” señaló Transmilenio.