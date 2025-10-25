Nuevas políticas migratorias de EE. UU. reconfiguran el mapa de movilidad en América Latina

MEX7700. TAPACHULA (MÉXICO), 11/12/2024.- Migrantes hacen fila para resolver su situación migratoria este miércoles, en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas (México). Venezolanos en la frontera sur de México, donde representan más de la cuarta parte de la migración irregular detectada este año, piden al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ayudar a resolver la crisis política de Venezuela, lo que, según ellos, frenaría las caravanas migrantes. EFE/Juan Manuel Blanco / Juan Manuel Blanco ( EFE )

Estados Unidos atraviesa este 2025 un giro histórico en su política migratoria. Por primera vez en seis décadas, la población inmigrante en el país disminuye, y el impacto de esa contracción se extiende a toda América Latina.

Según el Pew Research Center, entre enero y junio de 2025, la población inmigrante estadounidense cayó de 53,3 millones a 51,9 millones de personas, una reducción del 2,6 %. El descenso se atribuye a la aplicación de 181 órdenes ejecutivas firmadas por la administración Trump, que restringieron el asilo, ampliaron las detenciones y endurecieron los procesos de deportación. Asimismo, entre enero y agosto, se registraron 168.841 deportaciones, más de la mitad de ellas, personas sin antecedentes criminales y con más de una década de residencia en el país.

El despliegue de 12.000 agentes de la Guardia Nacional, el uso de drones y torres de vigilancia, y el aumento del presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reforzaron los controles fronterizos y deportaciones a nivel interno, reduciendo los cruces irregulares a menos de 200 diarios.

Sin embargo, este control interno ha tenido consecuencias económicas visibles: los inmigrantes representan hoy el 18,3 % de la fuerza laboral, frente al 19 % a comienzos del año, lo que ha generado escasez en sectores como la construcción, la agricultura y la hostelería.

El país cuenta actualmente con 9,7 millones de trabajadores no autorizados, y la reducción de este grupo ha provocado la pérdida de 10.000 empleos en la construcción desde mayo, generando retrasos en la industria tecnológica. Según proyecciones, para 2028, la contracción migratoria podría restar 0,5 puntos al PIB anual y eliminar 6,8 millones de trabajadores. Para el American Immigration Council, el costo total de una deportación masiva se estima en US$1 billón a 10 años, con impactos negativos en consumo y competitividad

Latinoamérica, bajo la presión migratoria

Mientras Estados Unidos cierra sus puertas, América Latina enfrenta una presión creciente. El Migration Policy Institute resalta que la región duplicó su población migrante entre 2010 y 2025, pasando de 8,3 a 17,1 millones de personas. A todo esto, en cuanto a la crisis venezolana —que ha desplazado a 7,7 millones de ciudadanos, principalmente hacia Colombia y Perú— se suma una nueva ola de retornos forzados y migraciones internas. El Tapón del Darién registró 520.000 cruces irregulares en 2023 (+291 %), y México se consolida como país receptor con 1,9 millones de migrantes residentes.

El panorama económico se agrava por los recortes del 42 % en USAID y del 37 % en el Departamento de Estado, que han reducido la cooperación para integración y protección de

migrantes. Al mismo tiempo, la caída de remesas derivada de deportaciones y menor flujo laboral amenaza la estabilidad de países dependientes como Honduras, El Salvador y Guatemala.

La política migratoria estadounidense, diseñada para contener flujos, termina generando nuevos desplazamientos y reconfigurando el mapa migratorio de toda la región.