Preocupa ausencia de observadores electorales en Norte de Santander durante la consulta

Norte de Santander.

La decisión de la Misión de Observación Electoral (MOE) de no realizar monitoreo a la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para este domingo 26 de octubre, tendrá un impacto particular en Norte de Santander, una región históricamente priorizada por su complejidad política, social y de orden público.

Jairo Oviedo, director de la MOE Capítulo Norte de Santander, confirmó que no habrá observadores en calle en ningún municipio del departamento, incluidos aquellos que suelen tener especial atención por los riesgos asociados a la frontera y la presencia de actores armados.

“No contamos con los recursos necesarios para el despliegue logístico que requiere la observación. La prioridad está enfocada en la planeación de las elecciones de 2026”, explicó.

Oviedo recordó que el monitoreo ciudadano en zonas como el Catatumbo o Cúcuta ha sido clave en anteriores procesos electorales para prevenir irregularidades y garantizar la transparencia del voto.

“Esta vez no podremos hacerlo en terreno, pero la plataforma ‘Pilas con el voto’ estará disponible para que los ciudadanos reporten cualquier anomalía”, señaló.

El director reconoció que la situación genera preocupación, pues el departamento suele estar entre los de mayor riesgo electoral del país.

Además, advirtió que la falta de recursos y la incertidumbre jurídica que rodeó la convocatoria de la consulta impidieron una planeación oportuna.

“Esperamos que la jornada transcurra con normalidad, pero no tener presencia física en Norte de Santander sí nos deja en desventaja frente a la observación ciudadana, en un territorio donde históricamente hemos sido fundamentales”, dijo Oviedo.

El representante de la MOE insistió en que de cara a las elecciones de 2026 se deben garantizar todas las condiciones de seguridad y transparencia para los votantes y partidos. “El país necesita más propuestas y menos agresiones. En regiones como la nuestra, eso es fundamental”, concluyó.