Policía de Bolívar advierte a restaurantes sobre modalidad de extorsión a través de domicilios

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia a través del grupo Gaula Bolívar, ha lanzado una seria advertencia a los dueños y empleados de establecimientos gastronómicos en el departamento, alertando sobre una sofisticada modalidad de extorsión que inicia con falsas ofertas de servicios de domicilios.

Esta práctica criminal, que según fuentes policiales, se origina frecuentemente desde centros carcelarios y tiene como blanco a restaurantes y negocios previamente identificados en redes sociales.

El Engaño del Falso Contrato:

El modus operandi comienza cuando los delincuentes se hacen pasar por representantes de empresas para concertar un contrato de domicilios aparentemente atractivo y con buena remuneración. Una vez acordado el servicio, citan al personal de entrega a un punto rural para formalizar o realizar la supuesta entrega.

Intimidación y Secuestro Fingido:

Al llegar al sitio acordado, la víctima comienza a recibir múltiples llamadas telefónicas de supuestos miembros de grupos armados ilegales (paramilitares), quienes la intimidan para mantenerla retenida en el lugar el mayor tiempo posible. Posteriormente, los extorsionistas solicitan información personal y números de contacto de familiares y jefes del trabajador.

Acto seguido, los criminales contactan a los familiares o empleadores, asegurando que el trabajador ha sido secuestrado, y exigen altas sumas de dinero para garantizar su liberación y respetar su integridad física.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar, enfatiza la importancia de la prevención: “La mejor arma contra la extorsión es la información y la articulación con la fuerza pública. No permitamos que el miedo se convierta en cómplice del delincuente; si hay sospecha, la línea 165 es nuestra respuesta inmediata”.

Recomendación del GAULA:

Ante la sospecha de ser víctima de esta o cualquier otra modalidad de extorsión, NO ceda a las exigencias. Comuníquese de inmediato a la línea 165 del GAULA de la Policía, donde personal experto brindará la asesoría y el acompañamiento necesario para manejar la situación de forma segura.