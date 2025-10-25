Ofrecen recompensas de $10.400 millones por cabecillas de grupos armados en el sur de Bolívar

Cartagena

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas por más de 10.400 millones de pesos para capturar a los cabecillas del Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC en el sur de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El jefe de esta cartera indicó que estas personas estarían relacionadas con la minería ilegal, confrontaciones armadas y desplazamientos de varias comunidades en esta zona del país.

“Aquellas personas que explotan minería y creen que con eso le dan un beneficio a su familia, recuerden que están dañando su futuro y destruyendo el medio ambiente. Están contaminando el agua que alguien beberá, están dañando la pesca a una persona que se levanta honradamente a buscar su sustento en el pescado y están llevando crimen a las ciudades porque se generan disputas criminales entre dichas bandas”, manifestó Sánchez.

Por los cuatro cabecillas del Clan del Golfo, hay dispuestos más de $2500 millones de recompensa por información veraz que conduzca a sus capturas.

“Respecto al Clan del Golfo, que es el más grande que delinque allá en el sur de Bolívar, por cada uno de los siguientes criminales hay una recompensa. Por alias Piña o Moisés hasta 640 millones de pesos; por alias Bejuco hasta 640 millones de pesos; por alias Bocachico hasta 640 millones de pesos; y por alias Jefferson o El Negrito, hasta 640 millones de pesos”, explicó.

Por su parte, por los cuatro principales cabecillas del ELN en el sur de Bolívar, el Ministerio de Defensa ELN ofrece más de 7200 millones de pesos.

“Por alias Omar Ocasinga hasta 3.284 millones de pesos; por alias Mara hasta 1.641 millones de pesos; por alias Arvey hasta 1.641 millones de pesos y por alias Carrito o Andrés hasta 640 millones de pesos”, dijo el ministro Pedro Sánchez.

Por alias Julián, cabecilla de las disidencias de las FARC en el sur de Bolívar el Gobierno se ofrece hasta 640 millones de pesos.