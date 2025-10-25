Bogotá

Ley seca en Bogotá por consultas del Pacto Histórico: horarios y medidas este 26 y 27 de octubre

Ley seca solo será el domingo en Armenia. Foto: Caracol Radio

Juliana De Los Rios

La Alcaldía de Bogotá anunció que habrá ley seca en la ciudad desde las 3 de la mañana de este domingo 26 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 27 de octubre.

La implementación de esta restricción se debe, según el Distrito, debido a la solicitud que hizo la Policía Metropolitana para adoptar sus capacidades en garantizar la seguridad y el derecho de los ciudadanos a participar de la jornada de consultas internas del Pacto Histórico.

“Para la Administración Distrital es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia en toda la ciudad”.

Este domingo 26 de octubre se definirá el precandidato presidencial de ese partido político de izquierda y el orden de las listas cerradas al Senado y a la Cámara de Representantes para las elecciones legislativas de 2026.

Esto quiere decir que Bogotá, se suma a ciudades como Armenia, Popayán y Neiva que también adoptaron esta medida. Mientras que, Montería, Cartagena y Bucaramanga ya advirtieron que no implementarán esta restricción.

