La Esant entregó embalse en Málaga: 28 mil personas se verán beneficiadas

Bucaramanga

La gobernación de Santander y la empresa de servicios públicos del departamento hizo la entrega del embalse de agua para el municipio de Málaga con el que se busca beneficiar a más de 28 mil habitantes en la provincia de García Rovira, que en temporada de verano se veían con problemas en el suministro de este servicio.

De acuerdo al reporte de la gerente de la Esant, Cristina Flórez, “este es un proyecto con una inversión de los 10 mil millones de pesos aproximadamente. Es un proyecto que tuvo algunas dificultades en su ejecución, pero hoy ya entregamos a la comunidad. Hoy ya está operando, está funcionando".

Agregó la gerente que el líquido ya está llegando así a la planta de tratamiento de agua potable y así se podrá garantizar el suministro del vital líquido a la comunidad en Málaga las 24 horas del día.

Además, confirmó la gerente que en el municipio de Concepción se hizo la entrega de una planta de tratamiento de agua residual que tuvo una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos y que servirá para que se garantice la descontaminación al río Servitá.