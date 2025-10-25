Inició reconstrucción de la vía Arjona–Las Piedras en Bolívar: inversión asciende a 39 mil millones

Cartagena

Después de años de espera, promesas y barro, la esperanza volvió a rodar sobre los caminos de Arjona y San Estanislao de Kostka. Con el impulso del gobernador Yamil Arana Padauí, comenzó oficialmente la reconstrucción de la vía Arjona–Las Piedras, un corredor vital para los campesinos y productores de la región, que durante décadas han tenido que sortear el barro y los huecos para poder sacar sus cosechas.

La vía, conocida popularmente como “la de Las Cabras” por su deterioro y las dificultades que representaba transitarla, conectará ahora de manera segura a los municipios de Arjona y Las Piedras, corregimiento de San Estanislao de Kostka, fortaleciendo la integración con el Atlántico y la subregión funcional 57 de Bolívar.

El proyecto contempla el mejoramiento de 13,9 kilómetros de carretera con pavimento en concreto asfáltico, una solución diseñada para resistir las condiciones del terreno y garantizar una vida útil prolongada. La inversión total asciende a $39.526 millones, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Una vía que devuelve la esperanza

Durante el acto de inicio de obras, el gobernador Yamil Arana recordó que esta vía fue una de las prioridades que asumió desde que comenzó su recorrido por los municipios en campaña.

“Cuando empecé a aspirar a la Gobernación recorrí esta zona y tomé nota de cada necesidad. Esta fue una prioridad porque es una vía que devuelve esperanza. Aquí los campesinos podrán sacar sus cosechas sin miedo al invierno, los niños llegarán al colegio sin quedar atrapados en el barro y el comercio se moverá con más fuerza. Hoy cumplimos con la palabra empeñada”.

Arana aprovechó para destacar el avance de otras obras en el norte del departamento, como el alcantarillado de San Estanislao, la pavimentación urbana, el nuevo megacolegio que se entregará en ese municipio y del acueducto del corregimiento de Las Piedras, que se encuentra en ejecución.

“En Arjona también estamos cumpliendo: avanzamos en la antigua vía a Rocha, ya se aprobó el acueducto para Rocha y Puerto Badel, con una inversión de 22.000 millones, y pronto iniciaremos la pavimentación de la calle del Bollo y del estadio. Todo esto forma parte del mismo propósito: conectar a Bolívar con progreso.”

Una obra que la comunidad pedía a gritos

El alcalde de Arjona, Gustavo Pérez, fue uno de los más emocionados durante el evento. Recordó que durante años la vía se quedaba inconclusa a pocos kilómetros de su destino, afectando directamente a los habitantes del sector de Las Cabras.

“Esta vía llegaba hasta 2.5 kilómetros antes del lindero con San Estanislao y quedaban tramos prácticamente intransitables. Hoy, gracias al gobernador, se adicionaron esos kilómetros que faltaban y que eran los más críticos. Esto le da viabilidad comercial, agrícola y social a todo el municipio. Hoy, los habitantes de Las Cabras pueden decir que el barro quedó atrás.”

El alcalde de San Estanislao de Kostka, Geninson Fernández, también resaltó el impacto de esta obra para su comunidad. “Esta vía vuelve a darle vida a nuestros municipios. El gobernador se comprometió el año pasado con Las Piedras, y hoy está cumpliendo. Es una obra que nos une, que impulsa el turismo y que mejora la calidad de vida de nuestros campesinos.”

Con la reconstrucción de la vía Arjona–Las Piedras, Bolívar sigue fortaleciendo su red vial rural y consolidando su vocación agrícola y comercial. Las máquinas ya están en el terreno, los obreros iniciaron su labor y el letrero a la entrada de la obra lo dice todo.