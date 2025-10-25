Gobernación de Cundinamarca anunció sistema de bicicletas compartidas para articular con Regiotram

Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , anunció que están trabajando en un plan para implementar un sistema público de bicicletas compartidas que se articule con el Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá, también conocido como Regiotram de Occidente.

“Hemos venido trabajando con los municipios todo un plan que ampliación de la infraestructura de ciclovía y adicionalmente un sistema público de bicicletas compartidas que tendrá retornos económicos por la publicidad que tenga ese mismo sistema”, aseguró Rey.

Para implementar este sistema, el mandatario está consciente de que deben hacerse mejoras en la infraestructura actual para peatones y para ciclista, para que una vez el Regiotram entre en funcionamiento puedan llegar libremente a las estaciones.

“Lo entregaremos (el plan de bicicletas) en el mes de noviembre y sí o sí, una vez el tren esté funcionando, tendremos bicicletas públicas para que las personas en sus barrios puedan tomar su bicicleta y llegar a las estaciones del tren sin ningún problema”, afirmó el mandatario.

La idea también es que la operación de este sistema de bicicletas abarque hasta Bogotá. Es decir, que los usuarios de Regiotram puedan tomar una bicicleta hasta la capital del país.

¿En qué va el Regiotram de Occidente?

El Regiotram de Occidente es un tren eléctrico de cercanías que conectará Bogotá con varios municipios de la Sabana de Occidente como: Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Es decir, hará un recorrido de más de 39 kilómetros.

El proyecto tendrá 17 estaciones de la cuales 8 quedarán en Cundinamarca y 9 en Bogotá.

A octubre de 2025, Regiotram tiene un avance de más del 35% de ejecución.