Fuerzas Militares transportan más de una tonelada de productos del Vichada hacia Bogotá

Las Fuerzas Militares realizaron una operación para trasladar desde Puerto Carreño hasta Bogotá más de 1,4 toneladas de productos locales, entre miel y almendra de marañón, y así apoyar a los productores del departamento del Vichada y fortalecer su comercialización en otros mercados del país.

El traslado se llevó a cabo mediante un operativo que combinó transporte fluvial y aéreo, la Armada Nacional dispuso de una Patrulla Logística de Combate del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana movilizó los productos en una aeronave C-130 Hércules desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha dispuesto de una aeronave C-130 Hércules desde la base aérea de Catam, el Comando de Transporte Militar, con el fin de apoyar el transporte de marañón y miel desde Puerto Carreño hacia la ciudad de Bogotá en apoyo a la población y la Orinoquía”, dijo la Teniente Coronel, Andrea Díaz.

El transporte se realizó en el marco del proyecto “Alianza para una Comercialización Visible Producto del Vichada”, que busca fortalecer los encadenamientos productivos de la región.

“Estamos transportando 940 kilos de almendra de marañón procesada y lista para el consumo, que beneficia a los campesinos de Puerto Carreño. Se les compra la nuez, se procesa y se extrae la almendra, generando ingresos para las familias de la zona”, explicó el ingeniero de alimentos, César Barreño.

En total, el proyecto ha beneficiado a 738 personas, entre apicultores y productores de marañón, quienes ahora cuentan con nuevas oportunidades para posicionar sus productos en el mercado nacional.

Las Fuerzas Militares (@FuerzasMilCol) transportaron más de 1,4 toneladas de productos agrícolas, como marañón y miel, desde el municipio de Puerto Carreño, Vichada, hasta Bogotá.



Para el envío, se dispuso un avión C-130 “Hércules” del Comando Aéreo de Transporte Militar de la… pic.twitter.com/X7nohUtTPG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 25, 2025

Le puede interesar: Contraloría lanza advertencia por contrato de helicópteros Mi17 del Ejército

Ejército rescató a tigrillo en vía de extinción en el Vichada: lo trasladaron en helicóptero

Durante una operación militar que se realizó en el departamento del Vichada, el Ejército Nacional recuperó un ejemplar juvenil de tigrillo hembra (Leopardus pardalis). Esta especie silvestre está catalogada en peligro de extinción.

Dicho operativo tenía como lugar el centro poblado de Santa Rita, y allí un habitante del sector entregó por su voluntad al felino. Posteriormente informó que el mismo habría quedado huérfano,luego de que su madre fuera cazada por personas que realizan actividades ilegales contra la fauna silvestre.

El coronel Raúl Rodríguez, comandante de la Vigésima octava Brigada del Ejército Nacional resaltó la rápida acción para proteger al animal que está en peligro de extinción.

“Gracias a su rápida y oportuna acción el pequeño felino logró ser trasladado en un helicóptero del Ejército Nacional, en donde contó con el cuidado necesario hasta Yopal, Casanare”, dijo el coronel.

El tigrillo hembra fue trasladado en un helicóptero militar hasta el municipio de Cumaribo, y luego a su último destino la ciudad de Yopal,Casanare. Allí, se entregó a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), la cual le brindó atención veterinaria especial y le hizo seguimiento. Recordemos que esta entidad se encarga de la conversación ambiental en la región.