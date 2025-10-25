Dos ataques sicariales dejaron dos muertos y un herido en Cúcuta

Cúcuta.

La ola de violencia que azota a Cúcuta volvió a cobrar víctimas este viernes con dos homicidios ocurridos en menos de ocho horas en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades manejan como principal hipótesis ajustes de cuentas relacionados con el microtráfico.

El primer ataque ocurrió hacia las 12:50 del mediodía en la calle 22 con avenida 2 del barrio García Herreros, donde fue asesinado Camilo Andrés Cañizares Cárdenas, de 26 años.

Según el reporte preliminar, el joven fue atacado con arma de fuego cuando se desplazaba por el sector. Recibió un disparo en la cabeza y tres en la espalda.

Durante la inspección judicial fueron halladas 19 vainillas y un proyectil, lo que evidenció la violencia del ataque.

Las autoridades indicaron que se trató de un caso de sicariato, pues Cañizares tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto, además de haber sido víctima de otro atentado el año pasado.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven residía en el barrio Niza y se dirigía a almorzar donde un amigo cuando fue sorprendido por los agresores.

En el sector hay cámaras de seguridad que ya están siendo revisadas por la Sijín.

Horas después, alrededor de las 8:30 de la noche, se registró otro ataque en la calle 21 con avenida 0 del barrio Ospina Pérez.

En este hecho murió Jaime Eduardo Niño Márquez y resultó herido su hijo, Javier Eduardo Niño Contreras.

Padre e hijo estaban frente a una vivienda cuando fueron abordados por dos hombres que se movilizaban en motocicletas, una de ellas Bera Socialista.

Sin mediar palabra, los atacaron con arma de fuego y huyeron del lugar.

Niño Márquez recibió dos disparos en la cabeza y uno en el tórax, mientras que su hijo fue trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades no descartan que este homicidio también esté relacionado con un ajuste de cuentas por temas de microtráfico.