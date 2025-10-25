Colombianos liberados de cárceles venezolanas, piden que se liberen a los menores de edad capturados

Frontera

Luego de ser liberados 18 de los 40 colombianos detenidos en Venezuela, alzaron sus voces pidiendo la libertad de quienes continúan detenidos en las cárceles del vecinos país, señalados de espionaje, terrorismo y otros delitos.

Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención, fue el que hizo David Misse, quien pidió que no se olviden que hay menores de edad también capturados, en precarias condiciones.

“Hay extranjeros de más de 30 países, que al igual que nosotros, están capturados en esas cárceles. Tanto mujeres como hombres, pero también hay menores de edad, extranjeros y venezolanos. Son entre ocho o diez menores los que yo alcance a conocer, entre los 16 y 18 años”.

Recordó además que en muchas oportunidades sufrieron, les quitaban las cartas que les habían enviado sus familiares, como un castigo por parte de las autoridades venezolanas. “Las cartas me las quitaban o las escondían, sobre todo de los colombianos que estábamos allá injustamente detenidos”.

También resaltó que hay adultos mayores, de 60, 70 y hasta 80 años, que también están en prisión, señalados por los mismos delitos.