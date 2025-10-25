Cerrada la vía de Cajamarca hacia el Alto de La Línea por deslizamientos

Tolima

Hacia las 5:45 de la mañana de este sábado 25 de octubre, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra en la vía que conduce del municipio de Cajamarca, en el Tolima, hacia el Alto de La Línea y Calarcá, Quindío, lo que obligó al cierre total de este corredor vial.

El director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, precisó que el derrumbe se presenta en el kilómetro 35,6 del corredor vial Ibagué - Cajamarca – Calarcá. Se trata del sector conocido como Sinaurio, ubicado alrededor de 5 kilómetros más adelante del casco urbano de Cajamarca.

“En estos momentos el operador vial se encuentra con maquinaria y personal en el punto adelantando los respectivos trabajos para la recuperación operativa del corredor vial. Se espera que sobre el mediodía de hoy se pueda recuperar la operación vial”, contó Bermúdez.

El otro sentido de la vía nacional, es decir, Calarcá – Cajamarca, opera con normalidad en la mañana de este sábado. En este sentido, los vehículos pueden circular con normalidad en dirección al Tolima y al centro del país.

Es la segunda ocasión en apenas dos días que se presenta cierre total en la vía hacia La Línea por deslizamientos, lo que ha provocado represamiento vehicular en las últimas 48 horas. “Agradecemos a todos los usuarios tener presente esta información y tomar rutas alternas, como la vía por el municipio del Fresno – Alto de Letras”, sentenció.