CAS advierte presencia de langostilla roja en Santander: es una amenaza para la biodiversidad local

Bucaramanga

Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) advierten la presencia la langostilla roja en cuerpos de agua del departamento en cercanía a Boyacá y aseguran que es una amenaza a la biodiversidad local los ecosistemas acuáticos y las actividades económicas asociadas.

Frank Carlos Vargas Tangua, biólogo CAS, indicó que "es un depredador que está en las fuentes hídricas en Santander, queremos evitar su propagación y queremos evitar que esta especie llegue a ser un problema ambiental importante y por esa razón hacemos la invitación especial a toda la población a la comunidad para que, por favor, informe a la corporación Autónoma de Santander si la observa en alguno en algún ecosistema acuático".

De acuerdo al reporte de la autoridad ambiental, esta especie podría generar graves afectaciones al ecosistema del departamento al ocasionar depredación de vegetación acuática, macroinvertebrados, huevos de peces y anfibios; alteración del hábitat por excavación de galerías, generando erosión, remoción de sedimentos y aumento de la turbidez del agua; afectación a cultivos acuáticos y sistemas de riego; competencia directa con especies nativas, algunas de ellas en riesgo de extinción.

“Esta especie no debe ser consumida por la población humana porque esta especie transmite algunas enfermedades que pueden causarle daños muy fuertes al intestino humano y a los pulmones. Puede causar enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas bastante severas", agregó Vargas.

Por ahora, se han reportado dos casos de presencia de esta especie en el departamento pero la autoridad ambiental sigue en la búsqueda para prevenir afectaciones al ecosistema.