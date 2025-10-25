Cartagena vivió la Noche de Candelas y Jolgorio de Tambores: Pabla Flores fue homenajeada

Cartagena

Las velas, las polleras y los sombreros se tomaron la majestuosa Plaza de los Coches del Centro Histórico este viernes, ¿la razón? La gran Noche de Candelas y el Jolgorio de tambores, uno de los eventos con más connotación cultural dentro de la agenda de las Fiestas de Independencia, catalogado por muchos de sus asistentes, como “uno de los más bellos”.

”La Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores reúne las principales expresiones que hacen únicas nuestras Fiestas de Independencia. Es un verdadero privilegio ver la puesta en escena de todos estos artistas, que han dedicado sus vidas a preservar la tradición. Rendimos tributo a la gran Pabla Flóres, una talentosa mujer merecedora de todo este homenaje”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

El espectáculo contempló en su inicio un desfile cultural que partió a las 6:30 de la tarde, desde el sector de Las Bóvedas, allí decenas de cartageneros y turistas de diferentes partes del país, y del mundo acompañaron a los Grandes Lanceros de la Independencia, Kizzys Ramírez y Germán Pérez; los actores festivos, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, quienes lideraron el recorrido junto con las candidatas al Reinado de la Independencia y más de 400 artistas miembros de diferentes agrupaciones folclóricas.

”Esta tradicional Noche de Candelas y Jolgorio de Tambores ha sido el espacio ideal para recordarle a nuestra ciudad y a quienes la visitan el gran valor que tienen nuestras expresiones culturales. Desde el IPCC, hemos trabajado con mucho esmero en dignificar a todos los artistas que salvaguardan a través de sus talentos, nuestras raíces”, asegura Lucy Espinosa, directora del IPCC.

La Plaza de los Coches se convirtió en el gran epicentro de la Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores, allí, desde las 7 de la noche aproximadamente, centenares de asistentes bailaron y disfrutaron al ritmo de nuestro folclor, esta vez interpretado por Caribeson, Tonada, la gran Isolina León y, Jose Madrid y su banda show.

”La hemos pasado súper bacano en este evento. Nos hemos sentido súper bien. La música ha estado espectacular. Vi el recorrido y me encantaron las comparsas. Felicito a la Alcaldía por esta noche tan chévere”, expresó Reina Rivera, asistente a la gran Noche de Candelas y Jolgorio de Tambores.