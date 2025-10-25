Campesino de alta ladera de Boyacá, esperan reunión con Ministerio de Ambiente sobre zonificación

El Cocuy

La Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, seccional El Cocuy, está a la espera de que el Ministerio de Ambiente confirme la fecha, hora y lugar de la reunión que había sido programada para el pasado viernes en Tunja, y que fue aplazada por motivos electorales.

El presidente de la Federación, Roberto Arango, explicó que inicialmente se informó que una comisión del Ministerio se desplazaría hacia el norte de Boyacá para dialogar con los representantes de los campesinos, pero el encuentro fue suspendido debido a la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará este domingo en el país.

“Estamos esperando que nos comuniquen el lugar y la hora en la que debemos reunirnos, porque somos delegados ante el Ministerio”, indicó Arango.

El presidente aseguró que el punto central de la agenda será el borrador de la resolución que definirá los lineamientos de zonificación en la Reserva Forestal de El Cocuy, creada bajo la Ley Segunda de 1959. La Federación espera realizar precisiones y solicitar aclaraciones al gobierno sobre los alcances de dicha reglamentación.

“El tema exclusivo es el borrador de la resolución (…) Nosotros tenemos que precisar y pedir al Ministerio unas aclaraciones relacionadas con ese borrador”, afirmó.

Arango también recordó que otro de los compromisos pendientes es la derogatoria de la Resolución 1405, que delimitó el Páramo de El Cocuy sin consulta previa, lo que según señaló generó afectaciones sociales y económicas para los campesinos de Cocuy, Güicán, Chiscas y Panqueba.

“Esa delimitación fue una traición a los campesinos; se prohibían las actividades agropecuarias en las zonas más productivas, lo que hubiera generado desplazamiento”, dijo, agregando que la Federación entregó un informe técnico-jurídico elaborado junto con la Universidad Pedagógica y continúa esperando respuesta del Ministerio.

El líder cuestionó el rol de algunas organizaciones ambientalistas que según señaló impulsan restricciones sin diálogo con las comunidades rurales.

“Pretendemos que no se cause lesión a los campesinos. Hay ambientalistas punitivos que quieren que se entregue la tierra como si fuéramos los responsables del colapso climático”, enfatizó.