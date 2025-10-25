Andrés Carne de Res reabre sus puertas tras cumplir con los requisitos de la SIC

En diálogo con La W, el empresario Andrés Jaramillo habla a propósito de los 40 años de Andrés Carne de Res.

El restaurante Andrés Carne de Res anunció la reapertura de sus sedes en Bogotá y Chía, luego de cumplir satisfactoriamente con todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

A través de un comunicado, el establecimiento informó que este viernes en la noche ambas sedes tendrán habilitado únicamente el servicio de bar, mientras que a partir de mañana todas las operaciones —incluyendo cocina y bar— volverán a funcionar con normalidad.

La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y comensales, así como con la mejora continua de sus operaciones. Además, agradeció la solidaridad y el respaldo de sus clientes y aliados durante este proceso.