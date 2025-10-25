Nicolás Maduro solicitó retirar nacionalidad al opositor Leopoldo López por “llamado a la invasión”
Procederán también a quitarle el pasaporte
La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López.
En un mensaje enviado a través de su canal de Telegram, la funcionaria argumenta que este recurso se da porque Leopoldo ha llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros.
A su vez, afirmó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte de López
Reiteró que Venezuela cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional.