Internacional

Nicolás Maduro solicitó retirar nacionalidad al opositor Leopoldo López por “llamado a la invasión”

Procederán también a quitarle el pasaporte

Nicolás Maduro solicitó retirar nacionalidad al opositor Leopoldo López por “llamado a la invasión”

EFE

A. Arenas

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López.

En un mensaje enviado a través de su canal de Telegram, la funcionaria argumenta que este recurso se da porque Leopoldo ha llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros.

A su vez, afirmó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte de López

Reiteró que Venezuela cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad