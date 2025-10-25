Nicolás Maduro solicitó retirar nacionalidad al opositor Leopoldo López por “llamado a la invasión”

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López.

En un mensaje enviado a través de su canal de Telegram, la funcionaria argumenta que este recurso se da porque Leopoldo ha llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros.

A su vez, afirmó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte de López

Reiteró que Venezuela cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional.