Miércoles 22 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

A las 9 de la mañana se iniciará en los 12 municipios del Quindío el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, en Armenia más de 900 entidades entre públicas y privadas participaran del ejercicio

En el caso de Armenia, la alcaldía activará la Sala de Crisis Municipal, ubicada en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, donde se realizará el seguimiento, análisis y evaluación de las acciones desarrolladas en el marco del simulacro.

Con esta actividad se busca fortalecer la capacidad de respuesta y articulación interinstitucional, así como promover la cultura de la prevención y la gestión del riesgo en el municipio.

Dos incendios se registraron en las últimas horas en los municipios de Circasia y Armenia, por fortuna no hubo víctima ni heridos, pero si daños materiales.

En la vereda Barcelona Alta, Ramal Santa Barbara, finca La Josefina en zona rural del municipio de Circasia un incendio consumió por completo el inmueble dejando una familia damnificada, la Oficina de Gestión del Riesgo de la alcaldía de circasia entregaron ayudas humanitarias como colchonetas, cobijas y alimentos a los afectados.

Mientras que, en Armenia, se presentó una conflagración en un apartamento ubicado en el conjunto residencial Brisas del Campo en el sector de Villa Liliana, la oportuna presencia de los bomberos evitó que las llamas se extendieran en todo el apartamento y fue controlado.

En la tarde de ayer martes 21 de octubre se presentó un hecho de intolerancia en medio de un accidente de tránsito en el sector de Balboa sobre el puente del río Quindío entre Armenia y la Ye hacia Barcelona y Calarcá al sur del departamento.

Dos tractocamiones chocaron de costado y quedaron atravesados sobre el puente generando gran congestión vehicular, no hubo heridos solo un choque simple, sin embargo, los conductores de los automotores se fueron a los golpes, puños y patadas en plena vía ante la mirada de los demás conductores.

En la madrugada de hoy se presentó un aparatoso accidente de tránsito en el sector de la Uribe hacia La paila en la vía entre Quindío y Valle del Cauca donde se presentó volcamiento lateral de un tractocamión que quedo atravesado en la carretera, lo que ha generado congestión vehicular se desconoce el estado del conductor

Directivas de la empresa Área Limpia Servicios Medio Ambientales anunciaron la suspensión temporal del servicio de aseo en el municipio de Montenegro, Quindío, esto debido a los problemas jurídicos con la empresa Urbaser por la facturación del servicio a los usuarios.

El delegado regional Quindío de Área Limpia Servicios Medio Ambientales explicó “Desafortunadamente la empresa tuvo que tomar la penosa decisión de suspender temporalmente la prestación del servicio en la población de Montenegro. Hasta tanto jurídicamente no se resuelva la situación que tenemos con el operador Urbaser.

Y agregó “estamos en este momento ya impedidos jurídicamente, ya que no tenemos el mecanismo de facturación adecuado para que no se presente más la doble facturación, nosotros nos vamos por el bien de los 5144 usuarios para que ellos no tengan que seguir padeciendo esta situación, y una vez la titularidad de los usuarios sea definida, ellos puedan pagar solamente una vez por un servicio efectivamente prestado”

Y añadió el directivo de área Limpia “Hemos interpuesto acciones jurisdiccionales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el propósito de que se investiguen y sancionen las prácticas restrictivas de la competencia que vulneran el derecho de los usuarios a elegir libremente su prestador. También hemos acudido ante otros entes de control y vigilancia para que se examinen las actuaciones de ciertos actores que han interferido en el ejercicio legítimo de nuestra operación.

Con 12 votos positivos y uno negativo, el Concejo Municipal aprobó la creación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Montenegro, así como la conformación de una empresa de sociedad mixta que gestionará esta nueva dependencia

Cabe resaltar que, actualmente, el tránsito del municipio de Montenegro está a cargo del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ)

La Registraduría Nacional del Estado Civil informo que en atención al proceso electoral correspondiente a las consultas populares internas o interpartidistas, que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre de 2025, a partir de ayer 21 de octubre, suspendieron temporalmente los servicios de Registro Civil e Identificación y se atenderá de forma exclusiva el servicio de entrega de documentos de identidad, hasta el viernes 24 de octubre a las 3:00 p. m.

El gremio nocturno del Quindío se unió al llamado nacional para que no se establezca la ley seca para la jornada electoral del pacto histórico por la afectación económica que podría generar

Y es que recordemos que este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la jornada de consulta del pacto histórico de cara a las elecciones del año 2026.

La directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez llamó la atención de las administraciones municipales ya que son quienes tienen la facultad de tomar medidas frente a los procesos electorales.

Aseveró que la petición está relacionada con que no se establezca la ley seca puesto que generaría gran afectación económica del sector que es productivo los fines de semana.

Reconoció que por antecedentes este tipo de consultas no tienen gran participación por ende no sería adecuado imponer una medida como estas que golpearía enormemente al sector que ha sido golpeado duramente este año.

La CRQ llevó a cabo la mesa técnica del Caracol Gigante Africano, con la participación de los alcaldes de los doce municipios del Quindío, la Procuradora Ambiental, la Secretaría de Agricultura Departamental y las Secretarías de Salud del departamento y de los municipios.

Mónica Jaramillo, líder del Área de Fauna Silvestre de la CRQ, explicó que “de la tonelada 581 kilos que llevamos recolectados por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, casi 800 pertenecen al área del corregimiento de Barcelona”

En Armenia no paran las construcciones ilegales en el espacio público, el caso reciente compromete a un restaurante que invadió gran parte del andén

La problemática es alta en la ciudad donde es común evidenciar construcciones en espacio público, pero que no son legales lo que genera la intervención por parte de las autoridades.

El caso reciente se presentó en un restaurante ubicado al frente del centro comercial Unicentro de la ciudad donde invadió gran parte del andén afectando la movilidad de las personas que transitan por la zona. En fotos se evidencia la afectación puesto que realizaron cerramiento con rejas y dejando muy poco espacio para la movilidad en una zona donde queda un paradero.

El director del departamento administrativo de planeación de Armenia, Diego Fernando Ramírez informó que refuerzan los planes operativos para hacerle frente a la apropiación indebida del espacio público.

El funcionario advirtió que con el caso puntual del restaurante realizaron la intervención correspondiente para que la inspección de control urbano ordene el desmonte inmediato y posteriormente se establezca el proceso sancionatorio.

Desde la gerencia del establecimiento comercial dieron a conocer que están asesorándose con abogados para dar las declaraciones correspondientes sobre el caso.

El gobernador del Quindío sostuvo que es alta la preocupación por la tensión entre Colombia y Estados Unidos lo que impactaría en el sector productivo

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis realizó un llamado a la mesura por la crisis que se vive actualmente entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Fue claro que de generarse medidas contra Colombia podría impactar negativamente en los sectores productivos porque tienen una gran demanda en el mercado de los Estados Unidos.

Considera la relación entre los dos países está compleja debido a las mutuas acusaciones que hacen entre ambos mandatarios sobre el narcotráfico y las amenazas de medidas económicas como las arancelarias lo que finalmente genera incertidumbre.

Por su parte el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada realizó un llamado a la mesura y el diálogo institucional porque las repercusiones pueden ser bastante graves.

Explicó que el departamento tiene un tema fuerte con Estados Unidos puesto que ha sido fundamental para el desarrollo como es en el tema de exportaciones de café y frutas.

En cuanto a las importaciones dio a conocer que es el segundo socio comercial del Quindío con una participación del 22% solo superado por China

Desde la alcaldía de Armenia aclararon las dificultades en el pago a los contratistas de la oficina de Catastro

Y es que circuló en redes sociales una denuncia sobre la falta de pago a los contratistas, frente a esto el secretario de Hacienda de la ciudad Yeison Pérez entregó las claridades.

Inicialmente informó que el municipio tiene un contrato con Masora para la operación catastral y ellos a su vez contratan al personal en dos modalidades la primera que es la de estar directamente vinculadas por la entidad y la otra por prestación de servicio.

Enfatizó que la relación laboral es entre el empleado o contratista y Masora no con el municipio de Armenia. Asimismo, indicó que la empresa como cualquier entidad pública manera el plan anual de caja que son los recursos disponibles en sus fondos financieros.

Resaltó que a los vinculados les pagan al día y por el lado de los contratistas confirmó que hay algunos a los que no les pagaban desde el mes de agosto porque no había disponibilidad del fondo porque en el contrato interadministrativo hay supervisión de que se genere cumplimiento en la totalidad de productos.

Advirtió que algunos de los contratistas en Masora no cumplen con las metas y con los cronogramas establecidos lo que no permite el pago efectivo.

Reconoció que el pago debe realizarse cuando se cumplen con las obligaciones contractuales y por eso se han generado cambios constantes de contratistas en Masora por situaciones de productividad.

Cerca de un billón de pesos es el presupuesto del año 2026 en Armenia, las secretarías de infraestructura y tránsito tendrán la mayor inversión

En el Concejo de la ciudad se llevó a cabo el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 24 de 2025: “Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del Municipio de Armenia para la vigencia fiscal 2026”.

El secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez calificó como histórico el presupuesto que es de 984 mil millones de pesos y aspiran llegar al billón de pesos con recursos del balance en el año entrante.

En el marco de la Semana de la Justicia Juvenil y Restaurativa, el director encargado del ICBF, Quindío, Daniel Pachón destacó que “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y nuestros jóvenes lo han demostrado, poque la justicia no tiene que ser solo punitiva de castigar, sino también involucrar a todos aquellos que hicieron parte de esta situación, de esta dificultad para que entre todos podamos buscar una solución”

Y eso es lo que ha buscado la justicia restaurativa y los jóvenes han entendido ese papel, han reconocido su error, pero en el marco de esa segunda oportunidad, pues están trabajando para que con las víctimas y con la sociedad a la que le han hecho daño, pues pueda volver a trabajar igual y puedan recuperar esa confianza.

Uno de nuestros grandes logros como regional es poder contar con un intérprete psicólogo en lengua de señas que no tenemos en todas las regionales y eso ha hecho que aquellas personas que tienen una discapacidad o una limitación, pues puedan además de hacer parte, sentirse acogidos, se puedan expresar y además puedan entender lo que está pasando con ellos y además de brindarles oportunidades de educación, de formación e incluso aprender lengua de señas

Empresas Públicas de Armenia, a través de su oficina de Gestión Social, realizó un recorrido por los 18 puntos que han sido intervenidos con embellecimientos en diferentes sectores de la ciudad durante el 2025, con el propósito de verificar su estado y la apropiación de estos espacios por parte de la comunidad. El balance del recorrido fue positivo: 16 de los 18 puntos se mantienen en óptimas condiciones, reflejando el compromiso de los habitantes con la limpieza y el cuidado de su entorno.

La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia firmó convenio con la firma Ocho Uno de México para la formación de estudiantes, empresarios y comerciantes en transformación empresarial en diplomados y maestrías.

En el marco de la Semana del Japón, que se desarrolla en la Universidad del Quindío, se efectuó una reunión entre representantes de la Embajada del Japón en Colombia, la Gobernación del Quindío, la academia y el sector empresarial, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación internacional y promover iniciativas conjuntas para el desarrollo territorial.

Durante el encuentro, se presentaron proyectos estratégicos en torno a la gestión del riesgo, la formación académica, la gastronomía y la promoción del café especial del Quindío en el mercado japonés. Uno de ellos, ya aprobado, fortalecerá la gestión del riesgo de desastres en instituciones educativas del departamento, a través de la Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres, con apoyo japonés y el compromiso de la Gobernación de aportar recursos para becas a docentes.

En deportes, El atletismo quindiano volvió a escribir una página dorada en su historia. En la Copa Nacional de Mayores de Atletismo realizada en Lima, Perú, los deportistas Manuel Henao, Adrián Mendoza y Miguel Cifuentes, de la Liga Quindiana de Atletismo, lograron un triple podio histórico al ocupar el primer, segundo y tercer lugar en la prueba de los 800 metros.

La Dimayor definió el día y la hora del partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena en la última fecha del Torneo Dimayor de la B

El partido fue programado para el lunes 27 de octubre a las 5y15 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, al Deportes Quindío solo le sirve ganar para poder clasificar entre los ocho primeros del campeonato.

De otro lado, en el Centro de Convenciones de Armenia se llevó a cabo la asamblea general de socios de la Liga de Fútbol del Departamento del Quindío, con el objetivo de elegir la nueva Junta Directiva Administradora donde fue reelegido como presidente Ancizar Vera