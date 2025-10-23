Jueves 23 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los hermosos paisajes del norte de Armenia desde el piso 16 del edificio Primavera Life. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un nuevo homicidio se registró en las últimas horas en la ciudad de Armenia, ya son 83 asesinatos este año en la capital del Quindío

El último caso se registró ayer miércoles en la madrugada en el sector de la cejita en la carrera 18 con calle 25 donde fue asesinado con arma blanca un hombre al parecer habitante en condición de calle.

Según la Policía, Tan pronto fue alertada la patrulla de policía de estos hechos, hace desplazamiento hasta el sitio y mediante plan candado ubican a los tres posibles agresores metros más adelante, toda vez que emprendieron la huida y fueron capturados.

Estas personas registran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio, daño en bien ajeno, lesiones personales, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y receptación.

Entre los victimarios se encuentra un adolescente de 16 años de edad, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno.

Intento de motín en el centro del menor infractor en el Quindío, las autoridades refuerzan medidas para evitar futuras alteraciones.

Y es que vuelve y juega, en la mañana del miércoles 22 de octubre se registró un intento de motín en el centro de atención especial CAE La Primavera en el municipio de Montenegro donde el pasado mes de agosto se presentó la fuga de varios menores infractores.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez lamentó la situación puesto que se han sido reiterados los hechos de alteración del orden público en el centro donde en un caso anterior lograron la aprehensión de varios de los menores que se habían fugado, sin embargo, sostuvo que en este nuevo hecho no se registraron ese tipo de casos.

Explicó que el tema está relacionado con alteración en el sector de las aulas y alojamientos donde al parecer los adolescentes quemaron colchones, pero por fortuna no pasó a mayores y hubo intervención oportuna de Bomberos y de la Policía.

Ante los constantes casos, el funcionario aseguró que la hipótesis que manejan tendría que ver con que a los menores no se les permite el consumo de estupefacientes y por eso reaccionarían de manera violenta.

Fue claro que implementarán medidas tecnológicas para identificar los elementos que ingresan en este tipo de establecimientos puesto que tienen que ser espacios de resocialización y no todo lo contrario.

Comando Situacional Deja Cinco Establecimientos Suspendidos y Nueve Comparendos en Bosques de Pinares, Comuna 1 de Armenia en operativos realizados anoche liderados por la secretaria de gobierno en compañía de la Policía Quindío

Dos capturados por tala ilegal tras operativo conjunto de la CRQ y la Policía en Armenia

En atención a una denuncia ciudadana, la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, realizó el pasado 21 de octubre una visita técnica en el sector de la avenida 19 con calle 19 Norte, área conocida como la urbanización La Aldana, con el acompañamiento del grupo UBICAR de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental DEQUI.

Al llegar al lugar, los funcionarios evidenciaron la intervención de árboles al interior de un predio privado sin contar con la respectiva autorización de la autoridad ambiental.

Durante el 2025, la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental ha atendido 518 denuncias en todo el Quindío, principalmente por intervenciones a árboles y guaduales, disposición inadecuada de escombros y movimientos de tierra.

Armenia concentra el 48% de los casos, seguida de Calarcá, Circasia y Salento. En coordinación con la Policía Nacional se logró la captura de 13 personas y el decomiso preventivo de más de 1.900 piezas de guadua y 120 m³ de madera.

Por medio de la Inspección de Policía Urbana (Control Urbano), la Alcaldía de Armenia efectuó la suspensión de una obra en construcción de un inmueble ubicado en la Carrera 18 # 9 – 49 del barrio San Fernando de la ciudad, esto al evidenciar que la construcción no contaba con su respectiva licencia urbanística.

La obra, que consistía en adecuaciones de demolición, ampliación y reforzamiento estructural a nivel de primer piso y sótano fue sellada de manera inmediata, por lo cual quedará temporalmente suspendida a la espera de la obtención de dicha licencia y entre tanto se adelanta el proceso verbal abreviado por infracción urbanística.

Las multas a las que se puede incurrir por incumplir la norma urbanística oscilan entre 5 y 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), además de una posible orden de demolición, remoción de bienes o el ingreso al registro nacional de medidas correctivas, en el que incluso se puede dar un proceso penal por el incumplimiento de dichas medidas.

En el Quindío reforzarán las medidas de seguridad por la consulta del pacto histórico este fin de semana, Armenia decretaría ley seca

El horario de la restricción en la ciudad sería el mismo que fue decretado para las elecciones de los consejos municipales de juventud de 6 de la mañana a 6 de la tarde el próximo domingo 26 de octubre.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez dijo que estarán reforzando las medidas de seguridad para garantizar una jornada electoral sin mayor inconveniente. Enfatizó en que cada municipio es autónomo a determinar la medida de ley seca y conocen que Armenia se acogió a la medida por lo que esperan que otros municipios se van sumando.

Aseveró que como administración departamental garantizarán la seguridad y tranquilidad a quienes ejerzan el derecho democrático entendiendo en el pasado proceso electoral no hubo ningún tipo de alteración de orden público.

Destacó que establecerán el dispositivo de seguridad correspondiente para generar todas las garantías y evitar cualquier inconveniente.

El partido Nuevo Liberalismo del Quindío en consenso ha informado que ha entregado el aval Jesús Armando Bedoya Rodríguez para ser el candidato de esa colectividad a la Cámara de Representantes en el año 2026.

Balance positivo del simulacro nacional de respuesta a emergencias en el Quindío, 1.000 instituciones participaron de la jornada

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez entregó el balance de la jornada de simulacro donde fue activa la participación desde quienes trabajan en el edificio de la gobernación como de instituciones privadas.

El funcionario destacó que fueron 12 minutos de evacuación entendiendo que son 19 pisos del centro administrativo departamental, aunque de manera organizada y siguiendo el respectivo protocolo.

Dijo que estuvieron generando conciencia frente a los riesgos y las medidas que deben tomarse para disminuir las afectaciones por eso lo importante de este tipo de ejercicios. Explicó que una de las funciones de la unidad departamental de gestión del riesgo es prevenir y conocer las situaciones de riesgo por eso vienen presentando proyectos a nivel nacional como la implementación para las unidades de gestión del riesgo municipales.

En Armenia se inscribieron 815 entidades para el simulacro, de las cuales 604 (74,1%) son privadas, 143 (17,5%) públicas y 68 (8,3%) comunitarias. En total, 78.232 personas y 1.011 animales participaron en la jornada, alcanzando una participación del 25%.

Más de 100 comparendos se han impartido en Armenia en contra del transporte informal

Precisamente en diferentes sectores de la ciudad las autoridades han intensificado los controles y operativos para hacerle frente a la problemática.

El secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño informó que el trabajo ha sido contundente puesto que diariamente se establece un seguimiento a los vehículos lo que ha generado importantes resultados.

Explicó que a corte del 15 de octubre se habían impartido 100 órdenes de comparendo por dicha infracción y que inclusive puede terminar en una multa pecuniaria.

Extendió el llamado a la comunidad para impulsar el transporte formal con buses y taxis puesto que se generan las garantías de seguridad, ya que el informal no cumple con pólizas y seguros que son fundamentales en caso de algún siniestro vial o en caso de pérdidas de elementos personales es complejo dar con su paradero.

En el recinto de la Asamblea Departamental del Quindío, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Hacienda socializó el Proyecto de Ordenanza No. 023 de 2025, “Por medio de la cual se autoriza la asunción de compromisos de vigencias futuras ordinarias y excepcionales”. Esta iniciativa busca garantizar la continuidad de programas esenciales para la población, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia diariamente a miles de niños y niñas del departamento.

Durante la jornada, los funcionarios del Gobierno Departamental presentaron los resultados de la operación del PAE 2025, que ha ejecutado más del 85% de las raciones proyectadas, con una inversión superior a los $29.199 millones.

Asimismo, la secretaria de educación Tatiana Hernández Mejía, expresó que es… “La proyección de cobertura para la vigencia 2026, que contempla una atención de más de 26.000 estudiantes durante 109 días del calendario escolar, con un presupuesto estimado de $21.600 millones para garantizar la operación oportuna desde el inicio del año escolar”.

En el Quindío iniciaron las mesas con las EPS tras la medida cautelar que ordena el pago de cartera vencida a las IPS

Recordemos que el Tribunal Administrativo del departamento decretó la medida cautelar solicitada por la gobernación ordenando a las entidades a nivel nacional y las EPS, el pago efectivo de la cartera vencida con las IPS incluyendo a los gestores farmacéuticos y proveedores de servicios de salud.

En cuanto al avance del proceso, el secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez informó que llevaron a cabo una reunión con la dirección nacional de servicios médicos de Asmet Salud y con todas las IPS de mediana y alta complejidad para organizar todo el proceso de cartera.

Asimismo, mencionó que tendrán una reunión el próximo 29 de octubre con las demás instituciones prestadoras para analizar cada caso específico en cuanto a cartera que se tiene con cada una de las EPS intervenidas y así enviar la información al tribunal para dar cumplimiento a la medida cautelar a la acción popular que interpuso la gobernación departamental.

Mediante el decreto 0935 del 16 de octubre, la gobernación del Quindío destinó $1.543 millones para la adquisición de la Unidad Móvil de Esterilización y Atención Veterinaria

La diputada Beatriz Elena Aristizábal celebró el logro y aseguró que este proyecto permitirá realizar 5.000 cirugías en los 12 municipios del departamento en siete meses, marcando un hecho histórico en la protección y bienestar animal del Quindío.

Desde la oficina de gestión del riesgo de Armenia advierten que las lluvias se extenderán hasta diciembre y que tienen especial monitoreo en las zonas de invasión

El coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo en la ciudad, Javier Vélez dio a conocer que están preparados para la temporada de lluvias que se proyecta sea hasta mediados del mes de diciembre.

Alertó que está segunda temporada del año es más compleja que la primera por la temporada de huracanes en el mar caribe lo que impacta al interior del país.

Señaló que están preparados en materia operativa para responder ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en medio de las lluvias. Asimismo, resaltó que es fundamental las recomendaciones para quienes habitan en zonas de alto riesgo como son las invasiones para que generen las acciones pertinentes que disminuyan las emergencias.

Con el objetivo de prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias que se presenta actualmente, La Gestión de Recolección y Transporte de Aguas Residuales de EPA avanza con labores de mantenimiento preventivo y limpieza de las diferentes redes de alcantarillado en la ciudad.

En un esfuerzo por armonizar la producción con la conservación, Colombia avanza firmemente con “Operación Polinizador”, un programa de biodiversidad creado por Syngenta hace más de una década, que busca fomentar la presencia de insectos benéficos en entornos agrícolas mediante la implementación de márgenes multifuncionales florales.

La iniciativa comenzó en el país al iniciar un piloto para medir resultados en cultivos de café del Eje Cafetero, específicamente en Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Desde entonces, la fase inicial se ha expandido exitosamente a cultivos de aguacate y cítricos, demostrando que la sostenibilidad y la rentabilidad no solo pueden coexistir, sino que se potencian mutuamente.

Empresas Públicas del Quindío informa a la comunidad que durante esta semana se presentó un daño en una tubería de 12 pulgadas perteneciente a la red principal de acueducto en el municipio de Montenegro. Este imprevisto afectó parcialmente la continuidad del servicio de agua en algunos sectores del municipio.

Así avanza la Misión Comercial del sector turismo del Quindío en Ecuador. Más de 40 agencias de viajes mayoristas ecuatorianas ya conocen la oferta turística del departamento, destacando su potencial en café, turismo de romance, parques temáticos y experiencias sostenibles.

La jornada, realizada en Guayaquil, fortaleció alianzas estratégicas entre empresarios del Quindío y operadores ecuatorianos, impulsando la estrategia Acceso a Mercados, liderada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con la Gobernación del Quindío, ProColombia, Alcaldía de Armenia, Quindío Convention Bureau, Hotel Las Américas y Avianca

En deportes, Nicolás Morales Rey, estudiante de primer semestre del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Uniquindío fue convocado oficialmente a la Selección Colombia de Bádminton para representar al país en los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025 que se realizarán en el mes de noviembre.