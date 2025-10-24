Siete docentes fueron reubicados por amenazas y presuntos casos de acoso en Neiva

Neiva

A la fecha, siete docentes han sido reubicados en el municipio de Neiva, lo que representa cerca del 80 % de los casos solicitados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estas medidas se adoptaron principalmente por amenazas registradas en zonas de orden público complejo, especialmente en el norte de Santander y la región del Catatumbo.

En el caso de Neiva, las situaciones reportadas son de otro tipo. Según las autoridades, los traslados de algunos docentes obedecen a conflictos personales y no necesariamente a hechos de orden público. En total, se registran tres casos en esta zona: uno en Vegalarga y dos dentro de la capital huilense.

Amelia Monroy, secretaria de educación de Neiva, comento que “de acuerdo con información de la Policía, las amenazas en Neiva estarían relacionadas con asuntos personales. Sin embargo, en los casos más delicados se han tomado medidas de protección y acompañamiento institucional. La Secretaría de Educación explicó que todos los traslados se realizan bajo las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

Por otra parte, existen docentes que fueron reubicados por presuntas conductas inapropiadas. Cuatro de ellos enfrentan denuncias por acoso sexual, mientras que otros casos corresponden a presunto acoso laboral. Todos los procesos están siendo investigados por la Oficina de Control Interno Disciplinario, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.