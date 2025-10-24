Roban camioneta al esquema de seguridad del exsuperintendente nacional de Salud en Engativá

Bogotá D. C.

El esquema de seguridad del exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, fue víctima de un robo en horas de la noche del jueves 23 de octubre.

De acuerdo con Leal, cinco personas armadas sometieron a un integrante de su esquema para robar la camioneta del sistema de seguridad y el arma de dotación de esta persona.

Así lo denunció a través de su cuenta en X, donde compartió el video donde se evidenciaría el ataque. Leal relata que “cinco personas hicieron disparos, apenas él descendió del auto (...) ningún disparo lo impactó, pero se robaron la camioneta y sus pertenencias”.

Además, en el video se puede ver cómo los atacantes gritan: “Peguéselo. Peguéselo a ese hijueputa”.

El robo se produjo después de que Leal fue dejado en su vivienda

Leal pidió a las autoridades, que desarrollen investigaciones por lo ocurrido. Detalló que el robo tuvo lugar “después de que me dejaron en mi hogar y además en una semana en donde hubo decisiones trascendentales en materia política”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el robo, por lo que adelantan las investigaciones para identificar a los responsables.

Luis Carlos Leal fue superintendente de Salud del Gobierno de Gustavo Petro durante 2024. Cabe mencionar que esta semana renunció a su precandidatura presidencial y al partido Alianza Verde.