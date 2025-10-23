Viceministro de salud, Luis Martínez quedó encargado de la Superintendencia de Salud

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó el decreto aceptando la renuncia del saliente superintendente de salud, Giovanny Rubiano, y asignó como encargado de la entidad, al viceministro, Luis Alberto Martínez.

El pasado 14 de octubre, Rubiano puso a disposición su cargo y entregó sus funciones, sin dar detalles de lo que lo motivó a renunciar, a pesar de qué se presume sobre una ruptura de relaciones con el gobierno.

Días después, en la página de aspirantes de la presidencia de la república, fue publicada la hoja de vida de Bernardo Camacho, exinterventor de Nueva EPS, para ocupar este cargo, asunto que aún no está resuelto, y por ende el viceministro Martínez llevará las riendas de la superintendencia.

Noticia en desarrollo…

