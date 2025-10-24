Registraduría alerta por correos falsos sobre designación de jurados de votación. / Foto: Registraduría.

Norte de Santander.

La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una alerta a la ciudadanía ante la circulación de correos electrónicos falsos relacionados con la designación de jurados de votación para la consulta popular de este domingo en todo el país.

El delegado de la Registraduría en Norte de Santander, Héctor Fabián Parra, explicó que varias personas han reportado haber recibido mensajes en los que se les informa, de manera fraudulenta, que fueron seleccionadas como jurados.

“Nos han llamado ciudadanos preocupados porque esos correos no tienen el dominio oficial de la Registraduría y están solicitando información que no corresponde. Queremos invitar a la gente a tener mucho cuidado y a verificar siempre que las comunicaciones lleguen desde el dominio @registraduria.gov.co o *www.registraduria.gov.co*”, indicó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

Parra confirmó que en Norte de Santander ya se han detectado algunos casos, los cuales fueron remitidos al nivel central para su investigación.

“Lamentablemente hay personas inescrupulosas que aprovechan la época electoral para obtener datos personales de manera fraudulenta. Por eso la Registraduría emitió un comunicado nacional para advertir sobre esta situación”, señaló.

El delegado reiteró que la entidad no solicita información personal por medios externos y que las designaciones de jurados se publican oficialmente en el sitio web de la Registraduría.

“Siempre recomendamos revisar el remitente antes de abrir cualquier enlace o archivo adjunto. La única página oficial es www.registraduria.gov.co. Además, en las tres registradurías especiales de Cúcuta, la de Villa del Rosario y los 40 municipios del departamento, estamos disponibles para resolver cualquier duda de la ciudadanía”, enfatizó.

Finalmente, Parra recordó que ser jurado de votación es un deber ciudadano y que la información sobre este proceso se notificará únicamente por los canales institucionales.

“Estamos en modo elecciones y seguimos trabajando con todas las directrices del nivel central para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática de este fin de semana”, puntualizó.