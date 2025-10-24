Pronóstico del clima en Bogotá para HOY 24 de octubre: IDEAM reportó si se presentarán lluvias

Colombia se prepara para la llegada de una segunda temporada de lluvias que tendrá lugar entre los meses de octubre y diciembre; por tal motivo, se ha registrado un aumento en las precipitaciones en ciudades como Bogotá, donde estas han tenido lugar especialmente en horas de la tarde y de la noche.

Según indica un informe presentado por la Administración Nacional de Océano y Atmósfera (NCAA, por sus siglas en inglés), el Fenómeno de la Niña están presentes en el país debido a las condiciones atmosféricas que se presentan en el Pacífico tropical. A su vez, el Ideam señala que esta situación puede persistir hasta febrero de 2026.

Por otra parte, la entidad asegura que, durante los próximos meses, habrá un aumento entre el 10% y el 30% en las lluvias en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Evidentemente, esto también afectará a Bogotá ante la probabilidad de que estas ocurran con mayor frecuencia.

¿Cuál es el pronóstico que tiene el Ideam sobre Bogotá?

Según explica el Ideam, durante la mañana de este viernes 24 de octubre de 2025 se prevé un cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras e intermitentes que tendrán lugar en algunos sectores del centro y el oriente de Bogotá.

Sobre las horas de la tarde, aumentará la nubosidad y es posible que se registren precipitaciones de una variada intensidad en diferentes sectores de la ciudad. Asimismo, el Ideam señala que se pueden presentar algunas tormentas eléctricas sectorizadas en zonas como el centro oriente, occidente y norte de la capital del país.

Por último, se espera que en las primeras horas de la noche haya nubosidad variada con algunas lluvias de variada intensidad que se pueden registrar en sectores dispersos de Bogotá, así como la posibilidad de que ocurran algunas tormentas eléctricas sectorizadas.

En ese orden de ideas, se espera que en Bogotá la temperatura mínima para este viernes 24 de octubre sea de 8 grados centígrados, de acuerdo al pronóstico entregado por el Idiger.

¿Qué pronóstico hay sobre otras ciudades de Colombia?

De acuerdo al informe del Ideam, este es el pronóstico del clima en las principales ciudades de Colombia para este viernes 24 de octubre de 2025: