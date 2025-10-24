Precio del dólar en Venezuela HOY 24 de octubre de 2025: así cierra la semana, según el BCV

El dólar en Venezuela cierra la semana con una nueva alza en su precio. Una constante que se ha mantenido a lo largo del 2025 a raíz de la continua depreciación del bolívar, lo que además hace que otras divisas como el euro, la lira turca o el yuan chino se fortalezcan en el interior del país.

Y es que esta circunstancia ha llevado a que muchos venezolanos decidan comprar la mayor cantidad posible de dólares para protegerse ante la continua caída del bolívar. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha apostado por una masiva emisión de la moneda nacional para financiar el gasto público, esto hace que cada día pierda su poder de compra.

Pese a ello, hay una baja circulación de dólares en el mercado oficial debido, en buena parte, a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense sobre Venezuela. Ante esta situación, ha tenido que recurrir a países como China o Rusia para exportar su petróleo. Sin embargo, esto no resulta tan rentable.

Sumado a lo anterior, la caída de la producción petrolera en el país ha sido otro factor que ha dificultado la inyección de dólares en el mercado oficial. Esto también lleva a que se genere una mayor alza en el mercado paralelo, a donde acuden muchos comerciantes y ciudadanos para adquirir la mayor cantidad de dólares. Esta demanda también presiona su alza en el precio y además amplía la brecha cambiaria.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este viernes 24 de octubre de 2025

De acuerdo al informe presentado por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este viernes 24 de octubre de 2025 es de 214,419 bolívares. Esta cifra representa un nuevo aumento en comparación al valor reportado en la jornada anterior (212,4837 bolívares).

Entretanto, la entidad también indicó el precio que manejan las demás divisas. Al igual que el dólar, estas fortalecieron su precio en la tasa de cambio oficial:

Euro: 249,02193822 bolívares

249,02193822 bolívares Yuan chino: 30,10910775 bolívares

30,10910775 bolívares Lira turca: 5,10711121 bolívares

5,10711121 bolívares Rublo ruso: 2,63932791 bolívares.

Casas de cambio en Venezuela para HOY viernes 24 de octubre de 2025

Como es habitual, el Banco Central de Venezuela también da a conocer las cifras que manejan las casas de cambio en el país para aquellos ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 24 de octubre de 2025:

BBVA Provincial: 214,7583 bolívares por compra y 215,4999 bolívares por venta.

214,7583 bolívares por compra y 215,4999 bolívares por venta. Banesco: 210,6542 bolívares por compra y 215,5538 bolívares por venta.

210,6542 bolívares por compra y 215,5538 bolívares por venta. Banco Mercantil: 213,3616 bolívares por compra y 215,4006 bolívares por venta.

213,3616 bolívares por compra y 215,4006 bolívares por venta. Bancamiga: 213,5455 bolívares por compra y 219,4956 bolívares por venta.

213,5455 bolívares por compra y 219,4956 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito (BNC): 212,6486 bolívares por venta y 213,4305 bolívares por venta.

212,6486 bolívares por venta y 213,4305 bolívares por venta. Otras Instituciones: 215,8074 bolívares por compra y 215,1128 bolívares por venta.

Según indican los analistas, el precio del dólar en Venezuela podría superar la barrera de los 250 bolívares para finales de año ante el continuo incremento que ha tenido. Asimismo, había iniciado el 2025con una cotización por encima de los 50 bolívares.