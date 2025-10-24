¡Bajó de nuevo! Precio del dólar en Colombia HOY 24 de octubre, según Banco de la República

En la última semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado diferentes declaraciones refiriéndose a países como Colombia, México y Venezuela, realizando ataques directos contra los presidentes de estos países y amenazando tanto con medidas económicas, como medidas militares, esto en cuanto a su ofensiva hacía los carteles de narcotráfico. Pues actualmente, ya se han destruido 8 lanchas que según EE.UU. transportaban droga, esto en aguas internacionales del caribe, cerca a Venezuela, y del pacífico, cerca de Colombia.

Pues recientemente, estos intercambios verbales con el presidente colombiano, Gustavo Petro, se han intensificado, pues Trump ha asegurado que Petro es un “matón” y “líder del cartel de narcotráfico”, sin embargo, el día de ayer dirigiéndose a Colombia y México, estableció que ambos países están siendo gobernados por “cárteles de la droga”. Además, por el lado de Colombia, comentó que es “una guarida de drogas”, pues según Trump, en el país se está produciendo cocaína a niveles “nunca antes vistos” y advirtió que “no se van a salir con la suya por mucho tiempo.”

En cuanto a los bombardeos que se han realizado en aguas internacionales, Donald Trump aseguró que estos seguirán realizándose tanto en el Caribe como en el Pacífico, y estableció que lo siguiente serán los ataques por tierra, asegurando que de esta forma, se volverá mucho más peligroso para los narcotraficantes.

Además, justificó los bombardeos a lanchas sospechosas, asegurando que por más de 25 años se ha intentado capturar a los traficantes, sin embargo, ellos posteriormente son liberados y regresan al negocio de las drogas, lo que ha demostrado que no le tienen miedo al sistema.

Precio del dólar en Colombia HOY 24 de octubre

El precio del dólar en Colombia presentó una nueva disminución respecto al valor de apertura del día inmediatamente anterior, lo que significa, que nuevamente descendió de la barrera de los $3.900 pesos colombianos.

Esto se da, gracias a una disminución de $12 pesos, según esto, y con base en la información publicada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 24 de octubre, se estableció en los $3. 888 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Bogotá D.C. — Compra: $3,833 | Venta: $3,938

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,773 | Venta: $3,920

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,827 | Venta: $3,960

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,830 | Venta: $3,875

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,850 | Venta: $3,940

Precio del Euro en Colombia

Al igual que el dólar, la divisa de la Unión Europea presentó una disminución frente al peso colombiano, para el día de hoy, siendo una caída de $16 pesos colombianos.

Según la información presentada en la página web ‘Investing’, donde se publican diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el precio del euro para hoy, 24 de octubre, es de $4.513 pesos colombianos.

