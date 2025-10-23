¡Disminución importante! Este es el precio del café en Colombia HOY, 23 de octubre, según la FNC

En Colombia se está llevando a cabo el evento Cafés de Colombia Expo 2025, donde varios expertos se reunieron con el propósito de analizar y estudiar el comportamiento y el papel que juega este grano a nivel mundial dentro de un marco económico.

La importancia de estas actividades es que, se den a conocer los productos que tiene el país en temas de café, lo que provoca que, el beneficio no solo sea para el sector cafetero, sino de impulsar la economía en el país. Inclusive, la Alcaldía de Bogotá realizó una programación para visitar y asistir a estos stands que estarán ubicados en Coferias.

Precio del café en Colombia HOY, 23 de octubre, según la FNC

La Federación Nacional de Cafeteros diariamente publica un informe en el que muestran distintas variaciones sobre el comportamiento del café, ya sea sobre su carga, kilo y arroba. Teniendo es cuenta esto, el precio del café para el día de hoy, 23 de octubre, se estableció en $3.070.000 COP, representando una disminución significativa, ya que el día de ayer, 22 de octubre, su precio fue de $3.176.000 COP, cayendo $106.000 pesos.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣3️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/ZRZAG4gjtl — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 23, 2025

Precio del café en dólares HOY, 23 de octubre

Investing se dedica al estudio de mercados internacionales en cuanto a productos e insumos que se venden en varios países del mundo, según información presentada por esta entidad, señalaron que el precio del café en dólares para este 23 de octubre es de 410,15 USD, representando una disminución del 2,54%, esto quiere decir que cayó 10,70 USD.

Precio del café en las principales ciudades el país para este 23 de octubre

Según el informe diario de la FNC, para este 23 de octubre, el precio del café se estableció de la siguiente manera en las principales ciudades del país:

Armenia — Carga: 3,070,500 | Kilo: 24,564 | Arroba: 307,050

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 3,069,250 | Kilo: 24,554 | Arroba: 306,925

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 3,068,875 | Kilo: 24,551 | Arroba: 306,888

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 3,071,250 | Kilo: 24,570 | Arroba: 307,125

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 3,070,375 | Kilo: 24,563 | Arroba: 307,038

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 3,068,375 | Kilo: 24,547 | Arroba: 306,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 3,069,625 | Kilo: 24,557 | Arroba: 306,963

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 3,070,375 | Kilo: 24,563 | Arroba: 307,038

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 3,069,625 | Kilo: 24,557 | Arroba: 306,963

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 3,068,750 | Kilo: 24,550 | Arroba: 306,875

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 3,068,500 | Kilo: 24,548 | Arroba: 306,850

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 3,068,500 | Kilo: 24,548 | Arroba: 306,850

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 3,070,375 | Kilo: 24,563 | Arroba: 307,038

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 3,070,625 | Kilo: 24,565 | Arroba: 307,063

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 3,072,125 | Kilo: 24,577 | Arroba: 307,213

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 3,069,750 | Kilo: 24,558 | Arroba: 306,975

