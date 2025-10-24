Precio del café en Colombia HOY, 24 de octubre, según la FNC: ¿sigue bajando?

¿Sigue bajando? Precio café HOY 25 de junio en Colombia: así se cotiza la carga de 125 Kg, según FNC. Imagen de fondo de Canva

Recientemente, se dio a conocer que el presidente Petro ha sido incluido dentro de la Lista Clinton por tener supuestos nexos con el narcotráfico. En medio de todo, varios sectores se encuentran bajo una incertidumbre grande, ya que el presidente de los Estados Unidos, manifestó que impondrá aranceles a Colombia.

Pese a esto, tal parece que lo ha reconsiderado, pues no se ha vuelto a hablar del tema, además, el gerente de la FNC, hizo un llamado al gobierno para que las cosas se llevaran con calma, puesto que los perjudicados terminan siendo aquellos productores que le sirven al país. Por otro lado, aún no se sabe el impacto que puede llegar a tener el incremento de aranceles si llega a existir, es por ello que dentro del gremio, muchos manifestaron su preocupación.

Precio del café para hoy en Colombia, 24 de octubre

La Federación Nacional de Cafeteros, estableció que el precio del café para este 24 de octubre es de $2.974.000 COP, lo que muestra una tedencia a la baja en su valor, puesto que el día de ayer, 23 de octubre, su cotización fue de $3.070.000 COP, mientras que el valor de su pasilla contenida en pergamino es de 10.000 Kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣4️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/hLVzX2skAX — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 24, 2025

Precio del café en las principales ciudades del país HOY, 24 de octubre

El sector caficultor es un área de suma importancia para el país en materia de exportación, debido a ello, es esencial conocer la cotización de su valor en las principales ciudades del país, esto, según el informe diario de la FNC:

Armenia — Carga: 2,974,500 | Kilo: 23,796 | Arroba: 297,450

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 2,973,250 | Kilo: 23,786 | Arroba: 297,325

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 2,972,875 | Kilo: 23,783 | Arroba: 297,288

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 2,975,250 | Kilo: 23,802 | Arroba: 297,525

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 2,974,375 | Kilo: 23,795 | Arroba: 297,438

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 2,972,375 | Kilo: 23,779 | Arroba: 297,238

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 2,973,625 | Kilo: 23,789 | Arroba: 297,363

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 2,974,375 | Kilo: 23,795 | Arroba: 297,438

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 2,973,625 | Kilo: 23,789 | Arroba: 297,363

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 2,972,750 | Kilo: 23,782 | Arroba: 297,275

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 2,972,500 | Kilo: 23,780 | Arroba: 297,250

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 2,972,500 | Kilo: 23,780 | Arroba: 297,250

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 2,974,375 | Kilo: 23,795 | Arroba: 297,438

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 2,974,625 | Kilo: 23,797 | Arroba: 297,463

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 2,976,125 | Kilo: 23,809 | Arroba: 297,613

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 2,973,750 | Kilo: 23,790 | Arroba: 297,375

Precio del café en dólares

Este grano suele tener una cotización alta, sin embargo, ha estado bajando, pues según la plataforma Investing, dedicada al estudio de mercados y en presentar informes en tiempo real sobre productos e insumos, señaló que para este 24 de octubre, el precio del café en dólares se estableció en 400,05 USD, un decrecimiento del 2,46%, es decir, una disminución de 10,10 USD.

