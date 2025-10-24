Pacto Histórico confirma su consulta interna en Boyacá este domingo

El representante Pedro José Suárez Vacca asegura que, pese a las trabas del Consejo Nacional Electoral, el Pacto Histórico llegará a las urnas el 26 de octubre con lista paritaria

Boyacá

El Pacto Histórico ratificó que este domingo 26 de octubre se realizará la consulta interna para definir sus listas al Congreso rumbo a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. En Boyacá, los ciudadanos podrán escoger entre ocho aspirantes quiénes conformarán la lista de seis candidatos a la Cámara de Representantes, además de votar por los precandidatos presidenciales Iván Cepeda o Carolina Corcho.

El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, aseguró que la organización del proceso ha sido compleja, pero avanza con respaldo institucional:

“Hemos sufrido muchos embates del Consejo Nacional Electoral; han hecho de todo para impedir que hagamos nuestra consulta, pero la consulta va”, afirmó.“El Registrador Nacional ha reiterado públicamente que el Pacto Histórico sí tiene derecho a realizarla”, agregó.

Suárez Vacca destacó que el ejercicio es inédito en la política colombiana, pues permitirá que las bases y la ciudadanía definan el orden de una lista cerrada y paritaria:

“Quien gane esta consulta encabezará la lista del Pacto Histórico. Es un acontecimiento verdaderamente histórico”, dijo.“Nunca un partido había consultado a la gente para determinar quiénes deben ir en la lista y en qué orden”.

El congresista también mencionó las dificultades de hacer campaña en tiempos tan limitados y en una temporada tradicionalmente fría electoralmente:

“Nos demoraron mucho las autorizaciones y ha sido muy difícil convencer a la gente de la importancia de participar. Aun así, hemos recorrido buena parte del departamento y creemos que la participación será significativa”.

Sobre la posible intervención de votantes de otros partidos, fue claro en advertir el riesgo, pero defendió la apertura democrática:

“Es un riesgo enorme que se pueda alterar la voluntad del Pacto Histórico, pero así son las reglas. Todos los ciudadanos habilitados pueden participar”.

Respecto al ingreso y posterior salida del exalcalde Daniel Quintero del proceso, Suárez Vacca afirmó:

“Tenemos diferencias políticas, pero mantuvimos apertura para que su presencia no causara perjuicios. Al final, debemos pensar en un frente amplio para enfrentar las elecciones de marzo”.