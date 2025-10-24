Pablo de Greiff es premiado en España por su trabajo en pro de la Memoria Histórica

Pablo de Greiff, obtuvo el Premio Conchita Viera por su trabajo y trayectoria como Relator Especial de Naciones Unidas y defensa constante de la justicia transicional. (Foto: Ruslan Kaniuka / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images) / Future Publishing

El activista colombiano experto en Derechos Humanos Pablo de Greiff fue galardonado en España con el Premio Conchita Viera 2025, que otorga la Diputación de Cáceres (oeste), con el que reconoce su trabajo realizado en pos de la Memoria Histórica.

El premiado no pudo recoger el galardón, que se entregó la noche de este jueves 23 de octubre, debido a su agenda como miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa.

En la gala, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, afirmó que Greiff “reúne de forma ejemplar los valores y objetivos” que inspiran el Premio de Memoria Histórica y Democrática ‘Conchita Viera’.

Su trayectoria internacional como Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (2012–2018) “lo ha situado entre las voces más influyentes en el desarrollo teórico y práctico de la justicia transicional”.

Desde dicho cargo impulsó estándares globales para el reconocimiento de las víctimas, la preservación de la memoria y la construcción de políticas públicas orientadas a la reparación simbólica y la no repetición, principios que constituyen el núcleo de la acción institucional de la Diputación de Cáceres en esta materia.

Así se desprende de la valoración del jurado que otorgó el II Premio Conchita Viera al activista colombiano.

Pablo de Greiff, obtuvo el Premio Conchita Viera por su trabajo y trayectoria como Relator Especial de Naciones Unidas y defensa constante de la justicia transicional. (Foto: Delegación del Gobierno en Extremadura, España) Ampliar

En un mensaje de vídeo, el galardonado afirmó: “hoy más que nunca es crucial recordar no para antagonizar, sino para solidificar las bases de una democracia incluyente”.

El jurado también quiso recordar que, a lo largo de su carrera, De Greiff desempeñó un “papel esencial en procesos de verdad y reconciliación en América Latina, África y Europa” y participó en la “consolidación de mecanismos de justicia y memoria en contextos de violencia política o autoritarismo”.

Además, incidió en su “defensa constante de las víctimas, independientemente del lugar o del tiempo en que se produjeron las violaciones de derechos”; así como su “empeño en vincular la reparación simbólica con la regeneración democrática”.

El galardón lleva el nombre de la hija de Amado Viera, que fuera alcalde de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, asesinado en 1936 -el año que comenzó la guerra civil- por el bando que se reveló contra la República, cuyo cuerpo fue recuperado en 2024.